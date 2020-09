Jaume Asens afirma seria fantàstic que el Rei no tornés mai a Cayalunya

El president de el grup parlamentari d'Unides Podem-A Comú Podem-Galícia A Comú, Jaume Asens, ha assegurat aquest divendres que seria "fantàstic" que el Rei Felip VI no tornés "mai més" a Catalunya perquè, segons ha apuntat, cada vegada que viatja a la comunitat autònoma "obre una ferida que no està tancada".









Asens s'ha expressat així, en una entrevista a Ràdio 4, el mateix dia en què se celebrarà el tradicional lliurament de despatxos als jutges a Barcelona, a la qual aquest any no ha acudit el monarca. La seva absència ha provocat a més malestar en el si de l'Poder Judicial.





Segons Asens, la presència del Rei a Catalunya incomoda la gent que "li fa responsable de tot el que va succeir" després del referèndum d'independència de 2017. "Va fer un discurs que va marcar un abans i un després. Que no va sorgir de Moncloa, sinó de Sarsuela ", ha recordat.





En aquesta línia, el dirigent català ha insistit en la "necessitat" de portar a Congrés una llei que "reguli les funcions" del Rei i que, al seu torn, les limiti. "Perquè no és normal, el que passa a Espanya no passa en altres països amb monarquies parlamentàries", ha assenyalat, al·ludint al discurs que el monarca va pronunciar el 3 d'octubre.





"Que el Rei pugui fer discursos d'aquella naturalesa", ha lamentat, per després deixar clar que Felip VI hauria de tenir un paper d'àrbitre neutral. "Per això una de les nostres propostes és dur a Congrés una reforma en què vingui estipulat què pot i què no pot fer", ha tancat.