El Sevilla es queda sense la Supercopa d'Europa davant el Bayern a la pròrroga

El Bayern Munic es va proclamar campió de la Supercopa d'Europa després de derrotar (2-1) a un Sevilla heroic que va resistir fins a la pròrroga, però que va acabar sucumbint a la màquina bavaresa, que va gaudir de multitud d'ocasions fins que Javi Martínez va decantar la balança als 104 minuts d'un partit disputat al Puskas Arena de Budapest.













La nit no va poder començar millor per al sis vegades campió de l'Europa League, que no va esperar a la primera cambra d'hora per prendre avantatge en el marcador. Una jugada de l'etern Jesús Navas, el millor del conjunt andalús, va acabar en el pit de De Jong, que va lliurar a Rakitic en posició franca per a la rematada. El croat, que redebutaba com a jugador sevillista, va ser derrocat per Alaba.





L'àrbitre va dubtar en la seva decisió, però va acabar assenyalant el punt de penal. Lucas Ocampos no va fallar i va avançar als seus contra tot pronòstic. El gol enrabiar a un Bayern que va desplegar tot el seu poder minuts després i va sotmetre a l'equip de Julen Lopetegui. El domini en el centre de el camp aviat es va traduir en molta feina per Bono.





El porter marroquí va salvar al Sevilla en més d'una ocasió, sobretot en els 20 minuts posteriors al gol. La ventada semblava no tenir fi entre passades diabòlics, precisió en els enviaments i l'imant que tenien a les seves botes els jugadors del Bayern, propietaris de cada rebuig i de totes les pilotes aèries. El perill era constant i més que evident.





Primer va ser Muller, que va perdonar a l'àrea petita, després Pavard, que va fregar la fusta amb un xut violent i després Lewandowski va completar el carrusel d'ocasions amb una mala vaselina que no va superar a Bono per molt poc. Dos minuts després de el mà a mà del davanter polonès va arribar l'empat. El càntir havia anat massa vegades a la font.





Goretzka va col·locar el 1-1 en el lluminós del Puskas Arenas, que va albergar gairebé un terç del seu aforament en una mesura innovadora de la UEFA després de la pandèmia pel coronavirus. Les abraçades entre seguidors no van desaparèixer amb els gols dels seus. El Bayern havia fet justícia al seu magnífic exercici de superioritat.





El Sevilla, per la seva banda, va resistir amb orgull i molt caràcter. No va ser fàcil contenir el joc del seu rival, però va malbaratar coratge en la seva àrea, amb Diego Carlos i Koundé apagant tots els focs i Fernando incrustant entre la posició de tots dos com si fos un defensa més. Lopetegui havia espremut la seva pissarra per desesperar el campió alemany.





Els pupils de Hansi Flick van seguir dominant en la segona part tot i Navas s'entestés a buscar les pessigolles a Lucas Hernández. Els centres de l'internacional espanyol es van convertir en el millor recurs fins que van arribar les primeres substitucions. El partit seguia en poder dels bavaresos.





Lewandowski va reclamar el seu moment i va trobar el camí del gol en una jugada de videojoc que va embastar amb Muller, però l'àrbitre va recórrer al VAR per decretar fora de joc. Deu minuts després, l'ariet polonès va tornar a ser protagonista en un altre gol sense validesa per falta en la passada previ a la rematada. El Sevilla aguantava amb molt d'ofici perquè Gnabry va tenir el segon en una altra acció que Fernando va treure gairebé a la línia de gol.





Així van anar passant els minuts i el campió d'Europa dominava, però no ho plasmava en el lluminós fins que En-Nesyri va tenir la millor ocasió de el partit en un mà a mà a quatre minuts per al final. L'ex del Leganés es va topar amb Neuer, que va aturar el xut amb l'esquerra a pal curt frustrant un final èpic i portant l'envit a la pròrroga.





A la mitja hora final, En-Nesyri va tornar a tenir un mà a mà i una altra vegada se li va fer petita la porteria. Aquest cop va maniobrar millor, però el pal i Neuer van deixar sense premi a l'africà. El Sevilla sabia que no tindria moltes més i que la seva millor carta eren els penals. L'esforç va fer efecte en els de Lopetegui. Però no hi va haver aquesta sort. A un minut de la mitja part de la pròrroga va aparèixer el cap de Javi Martínez per portar el títol a Alemanya.





El migcampista espanyol, amb un peu fora del Bayern perquè negocia el seu retorn a l'Athletic Club, va ficar la testa després d'un refús de Bono per posar el definitiu 2-1. Set anys després, Javi Martínez ha tornat a ser l'heroi de la final a la Supercopa d'Europa. El 2013, el seu gol al Chelsea va forçar els penals i va acabar caient el títol. El d'aquest dijous va ser definitiu per deixar sense premi a el Sevilla.





Alineacions:

Bayern de Munic: Neuer; Pavard, Sule, Alaba (Boateng, min.112), Lucas Hernández (Javi Martínez, min.99); Goretzka (Davies, min.99), Kimmich, Sané (Tolisso, min.70); Muller, Gnabry i Lewandowski.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carles, Escudero; Ferran, Rakitic (Óliver Torres, min.56), Joan Jordà (Franco Vázquez, min.94), Ocampos, Suso (Gudelj, min.72); i De Jong (A-Nesyri, min.56).

Gols: 0 - 1, min.13: Ocampos, de penal. 1 - 1, min.34: Goretzka. 2 - 1, min.104: Javi Martínez.

Àrbitre: Anthony Taylor (ING). Targetes amariullas: Alaba (min.12) i Lucas Hernández (min.90), Jordà (min.45), Koundé (min.55), Fernando (min.70) i Escudero (min.119).