Els forts vents provoquen les primeres destrosses a tot Catalunya

El telèfon d'emergències 112 a Catalunya ha rebut centenars de trucades a causa d'afectacions pel fort vent, la majoria a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), a la ciutat de Barcelona i Tarragona.









Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta per risc de vent a Catalunya davant la previsió d'un episodi de forts vents que afectaran tot el cap de setmana a moltes comarques catalanes amb un vent intens, neu i una baixada important de les temperatures, segons un comunicat.





Està previst que el vent pugui superar els 72 quilòmetres per hora en tot Catalunya, menys en algunes comarques de Girona i és probable que aquest dissabte afecti la zona del Pirineu.





Els Bombers de la Generalitat han atès 115 serveis des de les 8 hores del matí com a conseqüència de fort vent, i destaquen l'actuació de cinc dotacions per donar suport als Bombers del Port de Tarragona en un incendi entre el moll d'Aragó i Navarra, dins el recinte portuari, que ha cremat biomassa per una combustió espontània causada pel vent.





Una altra incidència a Tarragona ha mobilitzat dues dotacions per assegurar les planxes de el sostre del pavelló del Serrallo.





A Lleida, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que una dona ha resultat lleument ferida al caure-li un arbre a sobre.





Des Protecció Civil demanen extremar les precaucions a l'aire lliure durant tot el cap de setmana i sobretot en la muntanya, ja que aquest vent aixeca suficient neu de terra per reduir greument la visibilitat i, a les zones urbanes evitar aturar-se prop de tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.