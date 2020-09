Un 'botellón' al Port Vell de Barcelona acaba amb 74 denúncies per incomplir mesures anticovid

Un dispositiu al Port Vell de Barcelona desplegat la matinada d'aquest divendres per un 'botellón' ha acabat amb 78 denúncies, 74 de les quals per incompliment de mesures contra el Covid-19, ha informat el Port de Barcelona en un comunicat.









Agents de la Policia Portuària, Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial per dispersar les més de 120 persones concentrades en els molls de Bosch i Alsina (Moll de la Fusta) per incomplir les normes de salut pública.





Aquestes persones estaven concentrades sense mantenir les distàncies de seguretat, sense fer ús de les màscares i consumint alcohol a la via pública en grup.





Els agents han aixecat 37 denúncies per incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions; 28 denúncies per no mantenir la distància física interpersonal de seguretat; quatre denúncies per incompliment de l'obligació d'ús de la màscara de protecció; una denúncia per tinença de substàncies estupefaents, dues denúncies per consum d'alcohol a la via pública i dues denúncies per desobediència als agents.





La col·laboració entre cossos policials ha permès desenvolupar amb èxit aquest operatiu, amb el qual es pretén sensibilitzar els col·lectius menys conscienciats de la necessitat de complir les normes actuals de salut pública per frenar la pandèmia de Covid-19.