Sánchez apel·la a la unitat davant l'ONU: "un altre virus recorre el món, el de la decepció, de l'avorriment, del descrèdit"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha utilitzat la seva intervenció telemàtica davant l'Assemblea General de Nacions Unides per fer una nova crida a la unitat, un concepte que reclama des de fa mesos als partits polítics a Espanya però que, aquesta vegada, ha aplicat a la comunitat internacional.













En un discurs marcat per la pandèmia de Covid-19 i gravat al Palau de la Moncloa, Sánchez ha advertit que "un altre virus recorre el món, el de la decepció, de l'avorriment, del descrèdit, fins i tot de la indiferència", sobre sobretot entre els joves, un virus que han "estat inoculant els propis governants".





"Amb cada nou desacord entre nosaltres, amb cada incompliment del que prèviament hi ha acordat, amb cada deserció dels nostres compromisos, de les nostres responsabilitats cap a la resta dels països", ha dit.





Així, creu que "per inacció o per omissió", han permès que "el desafecte i la desconfiança cap a la governança s'estenguin pel món" i "per indiferència o per covardia", han ignorat amenaces que "avui afecten seriosament" a tots .





I ho ha vinculat a la "tornada de nacionalismes excloents", que es creien acabats, "de la xenofòbia, de fantasies autàrquiques, d'autoritarismes impúdics" i al "auge de lideratges basats en la demagògia, en la mentida, en el foment de l'odi , la confrontació ".





Per això, ha fet una crida a la comunitat internacional perquè entengui la urgència del moment històric i vagi més enllà d'invocar la unitat en abstracte"."Tenim el deure històric, moral, urgent, ineludible d'actuar units per donar al món el nou horitzó de creixement i de progrés que mereix", ha afirmat i d'"oferir un horitzó d'esperança als joves", uns joves que avui no "escolten" perquè consideren que els polítics no són "útils".





SALVAR VIDES I EL PLANETA

"Cal creure en la unitat. La unitat permet progressar conjuntament. La unitat conjura conflictes. La unitat salva vides. La unitat i només la unitat pot salvar el planeta", ha dit.

Sánchez ha començat el seu discurs citant l ' "enorme" escriptor Benito Pérez Galdós, el centenari es commemora aquest any, per constatar que, tal com la pandèmia ha demostrat, "és trist comprovar que només la desgràcia fa als homes germans". El coronavirus, ha defensat, ha posat de manifest la interdependència de les nacions, i per això totes han d'actuar conjuntament i prendre "decisions concretes".





I ha posat com a exemples d'èxit el Protocol de Mont-real que va obligar a reduir les emissions de CFC i està permetent recuperar el forat de la capa d'ozó o el Tractat Antàrtic. "Quan el món vol, el món pot", ha dit, parafrasejant el que ell mateix va dir a finals d'agost sobre Espanya.





Així, ha proposat que el Fòrum Polític d'Alt Nivell de 2021 sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible se celebri, excepcionalment, a nivell de caps d'Estat i de Govern, per acordar mesures urgents.





Sánchez ha exposat els que al seu parer són, al costat de la pandèmia, els grans desafiaments: l'emergència climàtica, la digitalització i les seves conseqüències, la "superació de les desigualtats punyents i la pobresa" i la "plena igualtat entre homes i dones i l'extirpació de qualsevol forma de discriminació per raó de gènere, raça o procedència ".





Sobre la igualtat de gènere, ha tingut paraules per a les "joves de blanc conquerint els carrers a l'est" (en al·lusió a les protestes a Bielorússia) i a "joves negres liderant manifestacions a l'oest" (Estats Units). I ha recordat els "sacrificis" de l'activista pels drets civils Rosa Parks, la científica Marie Curie, l'activista 'trans' Marsha P. Johnson i la feminista boliviana Domitila Barrios.





AVISA CONTRA L'EROSIÓ DE L'OMS, L'OMC I LA UNESCO

En la seva opinió, la pandèmia "recorda l'obligació, pràctica, i també moral, d'actuar units, unides". Per això, ha advertit que l'obligació d'unitat "xoca frontalment amb les posicions dels que qüestionen el sistema multilateral" i erosionen els seus fonaments ".





No ha esmentat a cap país, però s'ha preguntat com es pot "demanar-li per exemple a l'Organització Mundial de la Salut que lideri la resposta enfront de la pandèmia de manera efectiva, si els seus recursos es veuen cada vegada més minvats", una decisió que va prendre EUA.





En la mateixa línia, s'ha preguntat com es pot "advocar per un món obert, interconnectat" si es "demonitza la immigració" i es "reverteixen les regles del comerç internacional" o com es pot "avançar en la defensa dels drets humans , a la protecció del patrimoni de la humanitat "si es dóna" l'esquena a les iniciatives creades a l'efecte ".





Sánchez ha reconegut que el sistema de l'ONU "necessita reformes i actualitzacions" però ha defensat que "l'única solució acceptable és la del perfeccionament" perquè "el replegament nacionalista i el proteccionisme", condueixen a la desigualtat, a l'augment de les tensions i , en última instància, a l'enfrontament ".





Per això, ha cridat a una "refundació de l'arquitectura multilateral" a partir de cinc eixos, començant per reforçar el sistema de salut global, dotant a l'OMS d'eines i garantint l'accés equitatiu a la vacuna del Covid com "imperatiu moral, absolut, innegociable ".





Després, ha demanat revisar a l'alça els compromisos d'ambició climàtica, un reforç de sistema multilateral per al manteniment de la pau i seguretat internacionals, "defensar més que mai la democràcia i els drets humans" i apostar pel multilateralisme financer i facilitar el finançament als països de renda mitjana com els llatinoamericans.





En aquest capítol, també ha demanat accelerar el procés de reforma de l'Organització Mundial de Comerç (OMC), revisant les regles que permetin reforçar les cadenes mundials de producció i distribució, sense caure en el tancament de fronteres.