Juan Fernando López Aguilar: "si la UE no aconsegueix un pacte migratori, pot donar-se per fracassada"

Dues setmanes després del devastador incendi de Moria, que va tornar a posar de manifest la necessitat d'un projecte migratori comú, la Comissió Europea va presentar dimecres davant els vint-i-set el nou pacte de migració. Un pacte que alguns països, com Espanya, van qualificar d'insuficient i que altres, com els països de l'Est, no van trigar a rebutjar, al·legant que no és responsabilitat seva acollir cap refugiat ni fer-se càrrec dels costos que tornin als seus països d'origen.









El nou pacte reforça el blindatge de les fronteres exteriors, posa èmfasi en els retorns efectius i ràpids dels migrants irregulars i aposta per un ambigu mecanisme de solidaritat, anomenat "solidaritat flexible", que permeti als països decidir si acullen refugiats o paguen els retorns als seus països d'origen.





Davant aquest nou full de ruta, que serà la guia per a les polítiques migratòries futures de la UE, el Partit Socialista es mostra molt poc satisfet, ja que considera el pla insuficient. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputat del Partit Socialista i president de la Comissió de Llibertats, Justícia i Interior, explica en una entrevista a CatalunyaPress les seves impressions després de l'anunci del pla migratori europeu.





Quina és la postura d'Espanya respecte a la proposta de la Comissió Europea?

El nou pacte de migracions i asil respon a una demanda insistent del Parlament Europeu perquè la Comissió posi remei a les injustícies de l'actual sistema, que ha sobrecarregat els països costaners de la Unió Europea, ja que s'han fet visibles fronteres vulnerables en els moments àlgids de la mal anomenada crisi dels refugiats o crisi migratòria de l'any 2015.





Hem exigit que es presenti el paquet i saludem l'esforç de la comissària, però som molt més ambiciosos. Lluitarem per un mecanisme de solidaritat vinculant molt més ambiciós, de reallotjaments vinculants, de salvament i rescat europeu. Seguim exigint que es reforcin les vies regulars d'accés a la Unió Europea, els legal pathways, inclosos els visats humanitaris, perquè si no hi ha vies legals, els desesperats vindran de totes maneres, només que hauran de passar per traficants i organitzacions il·legals que els sotmetran a violacions dels seus drets fonamentals i a l'infern d'exposar-se a perdre la vida al mar.





La comissària [Ylva Johansson] ha adoptat un enfocament que ella mateixa qualifica de pragmàtic, pel qual intenta que la seva proposta se situï en una mena de punt mitjà: que ningú la rebutgi de ple però que ningú se senti satisfet amb ella. A més, ha renunciat obertament a plantejar una proposta que no sigui viable davant el Consell.





Creiem que el paper de la Comissió no és simplement establir el Mínim Comú Denominador del Consell, sinó establir una proposta que després el Parlament vulgui elevar i que el Consell intenti, advocant per la interessos nacionals, rebaixar de nou i finalment acabi en un punt d'entesa o d'acord.

Aquest examen no es pot suspendre: la UE ha de tenir clar que no estem parlant de responsabilitats que puguin descansar exclusivament en els estats membre





És possible que els països amb frontera a la Mediterrània i els països de l'Est, totalment oposats, arribin a aquest punt d'acord?

En això consisteix la feina. Hem de fer-ho. No obstinar-se a això amb gran energia política seria pràcticament renunciar a l'ambició europea i seria donar-se per fracassat o derrotat en el que per a nosaltres és un test existencial per a la Unió Europea. La UE s'enfronta a uns quants reptes decisius, i si no és capaç de superar-los, pot defallir. Al meu parer, aquest el més expressiu dels tests existencials als quals s'enfronta. Si la UE no aconsegueix un pacte migratori, pot donar-se per fracassada.

Aquest examen no es pot suspendre: la UE ha de tenir clar que no estem parlant de responsabilitats que puguin descansar exclusivament en els estats membre. Espanya no és l'única responsable de les persones que arriben a les seves costes, perquè aquestes persones s'han mobilitzat amb la pretensió d'arribar a la UE. L'objectiu per a les persones migrants no és quedar-se encallades en una illa grega, ni italiana, ni a Canàries. L'objectiu dels migrants és arribar a algun país europeu, i això requereix un mecanisme europeu de salvament i rescat amb finançament europeu i respectuós amb el dret internacional humanitari i tots els drets humans.









Què penses del nou camp de Moria?

És absolutament inacceptable. En cap cas el remei a Moria és una altra Moria. El remei passa, en el curt termini, per un programa de reallotjament urgent de persones vulnerables en el camp de Moria, començant pels menors no acompanyats. També hi ha les dones soles amb fills a càrrec i les persones que fugen de la desesperació amb una demanda de protecció humanitària, que han de ser reallotjades en altres països. La solució urgent és un programa de reallotjament vinculant. En el mitjà termini, una política europea de migració i asil que sigui humanitària i realista a el mateix temps. En el llarg termini, atacar les causes inicials.





Per què Espanya no es va oferir a acollir alguns menors de Moria quan deu països europeus sí que ho van fer?

Això ha de respondre-ho el Govern d'Espanya. El que sí que sé és que Espanya no sol participar en els programes de la Mediterrània Oriental perquè, estant les coses com estan, tots els seus esforços en salvament marítim i en guàrdia civil de la mar estan concentrats a la Mediterrània Occidental, en atendre els migrants que arriben a les costes espanyoles. No és una prioritat raonablement exigible a Espanya -que està com Grècia encara que sigui menys visible- que participi en la solidaritat amb Grècia. Ho és per als països que no tenen el problema i es neguen a la solidaritat.





L'arribada de migrants és saludable per a la demografia i el sosteniment i finançament dels nostres serveis públics





Precisament, el concepte de solidaritat del nou pla migratori és molt ambigu...

És el principal retret que fem des del Partit Socialista. En el nou pla, la solidaritat segueix sent essencialment ad hoc i fins i tot "a la carta", perquè et deixa triar entre allotjar o finançar el retorn. El mecanisme de crisi, que permetria activar una solidaritat vinculant, no està encara definit. No està definit quan un estat pot manifestar tenir les seves fronteres exteriors saturades i demanar ajuda a la Comissió mitjançant el mecanisme de solidaritat vinculant. Al meu parer, hi ha d'haver reallotjaments vinculants en situacions d'emergència.





El pla migratori advoca pel retorn directe dels migrants econòmics. Què en pensen, des del Partit Socialista Europeu?

Aquí el que demanem és ordenació. L'argument fàcil de que aquell que ha arribat irregularment no té dret a quedar-se es respon amb què precisament, ha arribat irregularment perquè no va tenir cap oportunitat de fer-ho legalment.





El primer que s'ha de fer és canviar la mirada i la narrativa. A la UE domina la imatge que els migrants econòmics han de ser retornats si o si. Nosaltres creiem que la UE ha de tenir una política intel·ligent de migració com Canadà, reconeixent que la nostra demografia envelleix i que l'arribada de migrants és saludable per a la demografia i el sosteniment i finançament dels nostres serveis públics. En segon lloc, demanem un increment de les vies legals per mitjà de les quals els migrants puguin arribar regularment.





Està clar que l'èmfasi dominant en el Consell -i que a més es veu reflectit en aquesta proposta de la Comissió- és que els migrants econòmics que han arribat irregularment siguin retornats sí o sí amb programes massius de retorn. Des del Partit Socialista Europeu estem convençuts que la migració no és una amenaça, sinó que pot ser un actiu en qualsevol societat oberta i desenvolupada. La migració contribueix a la diversitat i anima a la societat des del punt de vista social, cultural i econòmic. Una política d'inclusió és un senyal distintiu d'una societat altament desenvolupada.