Alaska agafa aquest dissabte el relleu de Concha Velasco a TVE al capdavant de 'Cine de Barrio'

La cantant i presentadora Alaska prendrà aquest dissabte, 26 de setembre, el relleu de Concha Velasco al programa de TVE 'Cine de Barrio'. L'espai acomiadarà Concha Velasco, després d'una dècada, amb una entrevista i l'emissió d'una pel·lícula protagonitzada per ella 'Les senyoretes de mala companyia'.









La pel·lícula amb la qual s'acomiada Concha Velasco és una comèdia de José Antonio Nieves Conde de començaments dels anys 70 el repartiment encapçala l'actriu val·lisoletana i que forma part de la seva àmplia filmografia, formada per més de 80 llargmetratges.





Per la seva banda, la nova presentadora de l'espai torna a TVE tras'Alaska i Corones 'i' Alaska i Segura ', i formar part de la cadena ja des dels anys 80 amb' La bola de cristall'.





'Cine de Barrio' celebrarà a l'octubre les seves noces de plata a La 1. Dirigit per Paco Quintanar, ofereix cada setmana clàssics de cinema espanyol dels anys 50, 60 i 70. Va néixer el 1995 de la mà de José Manuel Parada, i també ha comptat amb Carmen Sevilla, Inés Ballester i Elena S. Sánchez a la presentació. El programa recupera pel·lícules per a tota la família, rep a actrius, actors, directors i tècnics per a parlar d'aquests llargmetratges o del seu context, i recorda a figures de la cultura espanyola.





La pel·lícula d'aquesta setmana, ambientada en un poble castellà, mostra les desavinences entre donya Sole, una madame que regenta un bordell, i donya Iñiga, que lidera a les dames de irreprotxable reputació. No obstant això, la situació canviarà quan la senyora Sole i als seus noies els toqui la loteria. A partir de llavors, els diners les convertirà en personatges il·lustres de la vila.





Concha Velasco, Isabel Garcés, Esperanza Roy, José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Bur, i María Luisa San José encapçalen el repartiment de la comèdia dirigida per José Antonio Nieves Conde.