El Rei, el president del govern central i la lleialtat dels morats

Que la majoria dels teatres estiguin tancats no vol dir que no hi hagi espectacles, sinó que els actors són uns altres i els escenaris també. Els polítics han desplaçat als actors, i l'espectacle està servit per sorpresa de la ciutadania que mira incrèdula el que està passant.









Quan a les seves senyories se li pugen la vanitat i el poder al perruquí, perden el sentit pel qual han estat elegits i es creuen el centre de l'univers. " Seria fantàstic que Felip VI no tornés mai més a Catalunya "aquesta frase ha estat pronunciada per Jaume Assens, diputat al Congrés per" designació "de Colau, malgrat haver aconseguit en les primàries del seu partit un resultat ridícul. El diputat perruquí ha fet unes declaracions on assegura que cada vegada que el monarca viatja a Catalunya "obre una ferida". El problema d'aquest diputat, demòcrata comunista i independentista- Com es lliga aquesta salsa? és que s'atribueix la representació de el sentir de tots els ciutadans de Catalunya i de pensar que la gent és imbècil o senzillament un ramat d'ovelles que segueix a pastor ideològic sense dir ni piu. Qui és ell per parlar en nom de tots? ¿S'ha preguntat, en aquest conflicte que ha dividit la societat catalana, el que han patit els ciutadans? Qui va a tancar les ferides ?, No tenen sentiments els catalans de segona? O senzillament la democràcia és només per a ell i els seus amics independentistes? El diputat perruquí no ha estat sol en aquest toll representatiu dels autèntics demòcrates, com s'està veient.





El vicepresident de govern, Pablo Iglesias, després d'haver-se arreglat el monyet, ha tingut temps per utilitzar les xarxes socials i atacar el rei per l'anomenada de cortesia que aquest ha realitzat a el president de el Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, que havia dedicat en el seu discurs de lliurament dels diplomes a la nova promoció de jutges, unes paraules de suport al Rei. Doncs bé, segons el bolivarià vicepresident "el respecte institucional significa neutralitat política de la prefectura de l'Estat". S'oblida que ell forma part d'un govern que ha de respecte a la constitució i a la figura de Rei. Pablo Iglesias és govern i oposició a la carta segons li convingui, una política molt perillosa. "La turbulència dels demagogs fa caure els governs", pensament de el filòsof Aristòtil.





L'estratègia del Monete i la Vanity Fair, no és altra que, mitjançant la demagògia, anar recuperant adeptes. Iglesias, amb el canvi d'imatge, (arracades i monyet), pretén recollir el vot dels joves, perquè ell és guai, coleguilla i diu el que li ve en gana, és un valent. Ella, Irene Montero, s'ha aficionat a sortir en el paper couché explicant coses de la seva vida personal i familiar. L'objectiu és presentar-com una superwoman moderna, triomfadora i alhora pija, per aconseguir el protagonisme que li ha tret la seva companya de partit i govern, la ministra de treball.





L'ocasió per seguir atacant a la monarquia en aquesta estratègia que estan duent a terme els morats, per tapar els seus escàndols, l'ha continuat el ministre que aspirava a presidir Bankia, Alberto Garzón, que ha recriminat al Rei Felipe que incompleixi el principi de neutralitat que marca la Constitució i maniobrar "contra el Govern democràticament elegit", i s'ha quedat mirant a Màlaga, ciutat de la qual va ser cap de llista, amb poc èxit, per cert. El respecte a la Constitució, a la llibertat d'expressió i a la neutralitat política és només d'ells, com a bons bolivarians. Són ells els que contínuament es carreguen l'estat de dret i la Constitució amb les seves sortides de to. En l'última campanya electoral el Monete treia un petit exemplar de la Constitució en els debats televisius com si fos la seva Bíblia. Era i continua sent un predicador.





Mentre aquestes declaracions tan irresponsables i fora de lloc de dos membres de govern succeeixen, ¿que fa el president Sánchez ?, amagar? Ja va sent hora que es prengui seriosament aquesta situació tan irresponsable que s'està s'està carregant a govern, i una mica més. El president Sánchez no pot permetre més els actes dels morats i el que ha de fer és treure'ls de govern perquè igual, en les properes eleccions, el que surt és ell. Aquest penúltim conflicte és innecessari amb la que està caient a Espanya. El teatre no ho han de fer els polítics, sinó els actors, molts dels quals estan passant-ho molt malament per l'aturada de la pandèmia.





Ciceró, deia que "El bon ciutadà és aquell que no pot tolerar en la seva pàtria un poder que pretén fer-se superior a les lleis".