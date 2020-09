Detingut per pegar, cremar amb sosa càustica, retenir, lligar a una cadira i robar al seu oncle

La Guàrdia Civil del Lloc Principal de San Mateo (Gran Canària) va detenir el 17 de setembre a un home amb nombrosos antecedents com a presumpte autor dels delictes de detenció il·legal, robatori amb violència i intimidació i lesions contra un oncle seu al colpejar-lo, causar-li ferides de cremades amb sosa càustica, impedir la seva sortida del domicili on van passar els fets, i robar-li el telèfon mòbil i les targetes de banc.









Així ho ha informat la Benemèrita, que afegeix que encara que els fets van passar el 5 de gener, la denúncia no va tenir lloc fins al passat 10 de setembre, ja que la víctima temia represàlies del seu nebot, ja que aquest tenia una pistola detonadora que li havia tret i antecedents per intent d'homicidi en l'any 2012.





L'home va explicar que els fets van tenir lloc quan va arribar de matinada al domicili familiar en la Vega de San Mateo i va observar que el seu nebot --que no tenia clau d'accés per desavinences familiars-- estava en una de les habitacions.





Va començar llavors una discussió entre tots dos de què van ser testimonis altres familiars en què l'oncle demanava explicacions al seu nebot sobre el motiu pel qual hi era i com havia accedit.





En el transcurs de la mateixa, el nebot va colpejar la víctima a la cara i després es va dirigir al bany, obrint un pot de desembussador (substància càustica) i abocant-lo sobre la part esquerra de la cara, coll, tors i esquena de l'agredit, produint-li diverses cremades.





Després d'això, l'home va denunciar que va ser lligat a una de les cadires, sent de nou colpejat amb cops de puny a la cara i amenaçat de mort.





LA FAMÍLIA va ocultar els FETS ALS AGENTS DE LA GUÀRDIA CIVIL





Va ser en aquest instant quan va arribar una patrulla de la Guàrdia Civil després de ser alertats d'una discussió, encara que no van poder esbrinar el que estava passant en aquests moments ja que la mateixa família del domicili va ocultar els fets.





Al respecte, fins i tot la víctima, per por que portés a terme les amenaces --matarlo a ell i als agents que es trobaven a l'exterior de la vivenda--, va estar emmordassat i callat, ja que el seu agressor li havia sostret, temps enrere, una pistola detonadora de 9 mil·límetres comprada legalment per la víctima en una armeria de Telde, i sabia que tenia antecedents policials per lesions a terceres persones.





Durant el temps que va estar emmordassat i era colpejat, el seu nebot suposadament el va obligar a més a que li donés el telèfon mòbil particular (esborrant-li gran quantitat de contactes), les claus del vehicle i les targetes bancàries, amb l'aparent objectiu d'evitar que el perjudicat pogués sol·licitar ajuda de l'exterior, o fins i tot abandonar l'habitatge.





L'AGRESSOR I LA FAMÍLIA INTENTAR curar-lo A CASA ELS DIES POSTERIORS





D'acord amb la investigació realitzada, els agents van saber com durant quatre dies suposadament la víctima va ser curat i atès pel seu agressor i diversos familiars més en aquest domicili.





L'objectiu era intentar convèncer l'agredit perquè no denunciés els fets i evitar amb això que identifiqués al seu nebot com l'autor dels mateixos.





No obstant això, ja el dia 9 de gener, un familiar de la víctima va trucar als serveis mèdics del municipi per la gravetat de les ferides causades per les cremades, sol·licitant que es traslladés a l'habitatge familiar.





DIR ALS SANITARIS QUE LES CREMADES EREN ACCIDENTALS





Els facultatius que van assistir, que no van avisar posteriorment a la Guàrdia Civil perquè la família en tot moment va indicar a aquests que les cremades van ser accidentals, van comprovar una cremada de grau 3 --profunda amb placa necrótica-- a l'esquena i coll d'aquell i van ordenar el trasllat urgent a l'Hospital Doctor Negrín.





Després de ser valorat a l'Hospital, l'agredit va ser derivat a centre de Cremats de l'Hospital Universitari de Getafe a causa del risc que presentava, calculat en funció dels seus antecedents, edat, naturalesa i extensió de la cremada, on va romandre al menys dues setmanes.





LA DENÚNCIA ES VA PRODUIR 9 MESOS DESPRÉS





Finalment, no va ser fins al dia 10 de setembre quan la víctima va denunciar el que havia passat, encarregant els agents de l'Àrea d'Investigació de l'esmentat Lloc Principal de recollir tota la informació i indicis possibles per a l'aclariment dels fets.





Per això, van detenir el dia 17 al nebot de l'agredit com a suposat autor dels delictes, que a més estava en llibertat condicional per un anterior delicte d'homicidi en grau de temptativa ocorregut en l'any 2012.





El detingut, en unió a la totalitat de les diligències instruïdes, va quedar a disposició del corresponent Jutjat, en funcions de guàrdia, de la localitat de Les Palmes de Gran Canària, que va imposar una ordre d'allunyament i de no comunicar-se amb la víctima.