Podem només accepta que Cs se sumi als PGE després d'un acord amb el bloc progressista

Unides Podem és optimista i veu "bona disposició" entre els "socis d'investidura" per poder forjar un acord per als nous pressupostos generals de l'Estat (PGE), una vegada que el PSOE ha prioritzat a el "bloc progressista" davant de la via de ciutadans (Cs), que queda "a la fi de l'equació", destacant que només permetran que el partit d'Inés Arrimadas se sumi posteriorment a l'acord assolit pel bloc.









Així ho ha indicat el president de el grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, per a qui "els intents de sumar a una de les tres dretes", com és el cas de Cs, a el bloc progressista està "destinat al fracàs".





"És una estratègia que s'ha demostrat inviable una i altra vegada i ha derivat en inestabilitat política. Per això, creiem que la majoria de la investidura és una possibilitat de la pròpia viabilitat de la legislatura", ha emfatitzat per incidir que si cau aquest bloc, "perilla" la pròpia legislatura.





En aquesta línia, creu que el PSOE és "conscient d'aquesta dificultat" i, per tant, ha mostrat la seva satisfacció que se segueixi el "esquema lògic" per a la negociació, primant als "socis" d'investidura.





Davant d'un primer moment en què semblava que el PSOE s'orientava a Cs, finalment s'ha donat a les formacions que van donar suport a la investidura l ' "espai que es mereix", cosa que han correspost amb mostres de "bona disponibilitat per negociar".





Per tant, en Unides Podem són "optimistes" en aconseguir un acord de pressupostos "ambiciosos", "no moderats" com, segons ell, pretenen des de la formació taronja, partit que tendeix a les polítiques "neoliberals i de retallada".





NOMÉS HI HA OPCIÓ DE SUPORT DE CS SENSE RENUNCIAR A L'ACORD PROGRESSISTA





Quan s'arribi a un acord en el bloc progressista, Asens és de l'opinió que en aquell moment "es veuran les dificultats de Cs per donar suport als pressupostos". "Però si no és així, si els dóna suport, benvingut siguin aquests suports", ha afegit per recalcar que "l'ideal" seria que "tothom en un moment de tanta excepcionalitat remés en la mateixa direcció".





Per tant, no es tanquen a que s'entauli una negociació amb el partit liderat per Inés Arrimadas sota un acord previ dels socis preferents. "L'esquema que seguirem és que Cs està en aquesta equació però a la fi, primer anem a prioritzar un acord amb els socis que han demostrat fins ara lleialtat a Govern i que han donat el seu vistiplau a el programa d'investidura i després als partits que no han format part d'aquest esquema, als quals també se'ls va a tractar d'incloure, i evidentment, si hi ha elements de negociació possible es van a estudiar sempre que no signifiqui renunciar a l'acord de govern, que és l'eix de navegació que hem de seguir ", ha reblat.





PRESSUPOSTOS QUE "s'enfortiran EL PÚBLIC"





Asens ha subratllat que els propers pressupostos seran "expansius", basats en un "enfortiment de la cosa pública", avenços "importants" en matèria fiscal i una "aposta" pels nous sectors de modernització de l'economia.





"Aquests pressupostos van a tenir una empremta progressista molt fort, que van en la direcció contrària als postulats que han defensat els partits de el bloc de la dreta", ha recalcat en dirigent d'En Comú Podem.





En aquest sentit, ha considerat "inversemblant" que es pugui arribar a una situació de prorroga pressupostària, ja que es necessiten uns nous PGE, no els confeccionat per l'exministre Cristóbal Montoro, que són de la "prehistòria".





HI HAURÀ ELEMENTS IMPORTANTS DE FISCALITAT PROGRESSIVA





Pel que fa a impostos a grans patrimonis o rendes, ha assenyalat que és una qüestió que està a la taula de negociació entre Unides Podem i PSOE. A l'espera del seu resultat, sí avança que hi haurà "elements importants de fiscalitat progressiva en aquest acord".





També ha indicat que aposten per una baixada d'impostos o ajudes a les pimes, les "grans perjudicades" per aquesta crisi, per impulsar l'economia productiva "davant de l'especulativa". "Aquesta és la nostra posició i l'estem defensant en les negociacions amb el PSOE", ha concretat.