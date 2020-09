Mercadona i la UPF creen una càtedra per potenciar l'economia circular

Mercadona i la UPF Barcelona School of Management (UPF BSM) han creat la 'Càtedra Mercadona d'economia circular', perquè s'investigui com aprofitar l'estalvi de recursos resultant d'aplicar l'economia circular.









La càtedra durarà tres anys (2020-2023) i se centrarà en la indústria agroalimentària i el sector de la distribució, informen aquest dissabte l'empresa i la universitat en un comunicat conjunt.





En el primer any s'identificaran els reptes per millorar la incorporació de material reciclat a determinades famílies d'envasos, i la reciclabilitat a la fi de la seva vida útil: l'objectiu és "maximitzar l'eficiència i minimitzar l'impacte mediambiental".





Buscarà així "arguments sòlids per afavorir el debat responsable i extreure'n aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques" sobre economia circular, que es basa en l'ús racional de recursos i en no generar residus durant la producció, perquè les matèries primeres i els recursos naturals es reincorporen a un cicle material o biològic el màxim nombre de vegades.

ORIOL AMAT





El degà de la UPF BSM, Oriol Amat, ha destacat la utilitat de la càtedra, perquè la universitat col·labori amb el teixit empresarial en investigar sobre àmbits específics, "desenvolupar idees que el mercat reclama o innovar en productes i metodologies".





El director de Relacions Institucionals de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha destacat el compromís amb el medi ambient i ha recordat que l'empresa ha posat en marxa a més la 'Estratègia 6.25', per reduir un 25% el plàstic en tots els supermercats, afavorir que tot envàs de plàstic sigui reciclable i reciclar tot residu plàstic generat a les seves botigues des d'ara fins al 2025.





EL EQUIP





La Universitat Pompeu Fabra (UPF) aporta professors especialitzats en economia circular: la dirigeix Carolina Luis Bassa, directora de Departament de Business and Management Strategy de la UPF BSM; Llorenç Bagur, vicedegà de Professorat; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicacions de la UPF, i Pere Fullana, director de la Càtedra Unesco de cicle de vida i canvi climàtic.





I Mercadona aporta a Margarida Muñoz, directora de Responsabilitat Social; Adela Torres, gerent de Medi Ambient, i Alba Cabanyes, consultora independent.