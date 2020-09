Pere Aragonès acusa Felipe VI d'aliar-se amb "la dreta judicial"

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat aquest dissabte a rei Felip VI de mantenir una "aliança amb la dreta judicial", que no es renova, diu, perquè el PP ho impedeix.









Durant la presentació de el llibre 'Tornarem a vèncer (i com ho farem)' d'Oriol Junqueras i Marta Rovira a Tortosa (Tarragona), Aragonès ha lamentat que "la monarquia i la democràcia són com l'aigua i l'oli, dues coses que no enganxen ".





Sobre el fet que el president de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, hagi afirmat aquest divendres que el Rei li havia trucat per dir-li que li hagués agradat acompanyar-lo en un acte a Barcelona, Aragonès ha afirmat: "Ahir vam veure com aquest paper que feia l'exèrcit com a garant de la unitat d'Espanya ara ho fa la cúpula judicial".