Coordinadora Residències 5+1 es concentra a Barcelona i demana un canvi de model residencial

La Coordinadora Residències 5 + 1 s'ha concentrat aquest dissabte al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar un canvi de model residencial i per alertar del nombre de morts en residències durant la pandèmia del coronavirus.





Segons ha informat l'entitat en un tuit recollit, aquesta concentració ha estat la primera mobilització en totes les comunitats autònomes i "no serà l'última".





Ha reclamat justícia per a les persones que han mort de manera "indigna" durant la crisi del coronavirus, a més d'un tracte digne per als usuaris i que no se'ls discrimini per la seva edat; també ha criticat l'aïllament que pateixen els ancians per la restricció de les visites dels seus familiars com a mesura de seguretat.