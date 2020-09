Asens acusa Lesmes d'usar a la "corona contra el Govern" i creu que el Rei havia de "haver-se callat"

El president de el grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha acusat el president de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, d'"utilitzar a la corona contra el Govern" en ple "xoc" polític per la renovació d'aquest òrgan.





A més, ha assegurat que el Rei Felip VI havia "haver assumit el seu rol institucional" i "haver-se callat" en lloc de telefonar després de la seva absència en l'acte de en el lliurament de despatxos als jutges a Barcelona.





Així ho ha indicat en declaracions per recalcar que el monarca no té "autonomia política" i que la seva agenda ha de tenir el "ratificació" de l'executiu "elegit democràticament a les urnes".





"On va el Rei és una decisió que depèn de el govern elegit a les urnes. Per això, el rei hauria d'assumir el seu rol institucional i haver-se callat. La seva crida de queixa a Lesmes és un error. És un error que la Casa Reial faci saber que el monarca volia assistir a un acte però no li deixaven. no només no fa mal a el Govern, sinó a la pròpia monarquia ", ha aprofundit.





Més encara quan el destinatari d'aquesta trucada "és algú que ara mateix és un president dels jutges amb el mandat caducat, i per tant il·legítim, que no ha tingut cap dubte en utilitzar la corona contra el Govern en un moment de xoc entre ell i el Govern per la renovació del CGPJ ".





Asens també ha subratllat que la manca de controls en les funcions del monarca està en el "rerefons" de la polèmica i que en l'acte dels jutges Felip VI "no podia acceptar la invitació sense consultar prèviament amb el president de Govern si és oportuna o no la seva presència ".





"TOT ÉS SURREALISTA"





"¿Com se li va ocórrer a rei acordar pel seu compte, sense preguntar a el Govern, la seva presència en l'acte dels jutges?", S'ha preguntat el dirigent d'En comú Podem per incidir que en aquestes dates està previst que el Tribunal Suprem comuniqui la seva decisió sobre si inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.





A més, ha asseverat que l'acte de Barcelona estava organitzat per un Consell General del Poder Judicial "en funcions", és a dir, "sense legitimitat democràtica", i quan la seva renovació és un "problema constitucional de primer ordre".





"És tot surrealista. Un president dels jutges amb mandat caducat, en nom d'un Rei que no ha votat ningú, carrega contra un govern sortit de les urnes", ha tancat.