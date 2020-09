El detingut per l'atac al costat de la seu de 'Charlie Hebdo' confessa els fets

El principal sospitós per l'atac perpetrat el divendres al costat de l'antiga seu de 'Charlie Hebdo' ha assumit l'autoria dels fets en els interrogatoris de les forces de seguretat, al mateix temps que hauria reconegut que no va ser una agressió arbitrària, sinó que tenia finalitats polítiques.









El detingut, la identitat del qual no ha transcendit, ha admès que l'atac anava dirigit contra el setmanari satíric, que ja va ser objecte al gener de 2015 d'un atemptat amb dotze morts, segons Franceinfo. En aquesta ocasió dues persones van resultar ferides per arma blanca, ambdues treballadores de l'agència Premiere Lignes.





Fonts citades per la cadena BFMTV també han apuntat que el sospitós atribueix al seu acte una "dimensió política" i tenia la revista al punt de mira per la publicació de les caricatures del profeta Mahoma, que 'Charlie Hebdo' va portar a la seva portada coincidint amb l'inici del judici per la massacre de 2015. La Fiscalia antiterrorista ja ha assumit les investigacions.





La investigació avança amb el registre de dos albergs on vivia o havia viscut el presumpte autor de l'atac. Després d'aquestes operacions, la Policia ha elevat a set el nombre provisional de persones detingudes, si bé no ha transcendit quin seria la seva relació amb el sospitós.





Un dels dos homes que van ser detinguts poc després de l'atac, un algerià de 33 anys, ha quedat en llibertat després que les autoritats hagin verificat que solament va ser testimoni dels fets i que fins i tot es va enfrontar al presumpte responsable.





Aquest segon arrestat va seguir al principal sospitós fins al metre, segons fonts de la investigació citades per Franceinfo. El sospitós es va percatar de la seva presència i el va amenaçar, per la qual cosa el testimoni va fugir, cosa que explicaria una aparent discussió entre tots dos captada per les càmeres de seguretat.