Els metges catalans son els que més sol·liciten anar-se'n a treballar a l'estranger

El nostre país és un dels que compta amb més facultats de Medicina a nivell europeu però les condicions laborals fa que molts metges decideixin anar-se'n a treballar a altres països europeus. Això explicaria la manca de metges enmig d'aquesta pandèmia.













Catalunya és la Comunitat amb major nombre de sol·licituds (591), seguida de Madrid (570), Andalusia (285) i el País Valencià (217). Entre les destinacions més sol·licitades són Regne Unit (669) i França (624), seguits d'Irlanda (312) i Itàlia (185). Entre els països que no pertanyen a la Unió Europea, la llista l'encapçalen Emirats Àrabs, amb 108 peticions i Canadà (71).





La xifra d'expedició de Certificats d'Idoneïtat Professional sol·licitats per metges espanyols per sortir a l'estranger s'ha incrementat un 197% en els últims deu anys acumulant fins 27.500 certificats d'idoneïtat en total.





En els últims 12 mesos el 65% dels metges espanyols han demanat poder treballar fora d'Espanya, mentre un 4,37% ha estat per a cursar estudis, gairebé un 11% per a tasques de cooperació i gairebé un 20% correspon a l'epígraf d'altres motius / homologació.





Les especialitats més demandades corresponen a medicina de família i comunitària (313), anestesiólogosy reanimació (123), pediatria (95) i oftalmologia (84).





Des de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) llancen unes dades preocupants com que més d'un terç de les places estan ocupades actualment per interins i un 37,5% dels metges ocupats que no estan cursant el MIR tenen un contracte eventual sotmesos a altes càrregues de treball ia una mala planificació agreujada amb la pandèmia del coronavirus.





Això s'agreuja per la manca de convocatòria de places per a realitzar l'especialitat com una de les raons d'aquest dèficit de metges en determinades especialitats. A més el lent tràmit burocràtic manté bloquejats a centenars de facultatius. I la majoria dels metges que vénen a Espanya procedeixen de Veneçuela (372), Cuba (327), Colòmbia (180), Argentina (144), Bolívia (81) i Equador (74) i es reserva un 4% de l'oferta de places MIR per a metges de fora de la UE.









L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DEMANA MILLORES





L'Atenció Primària (AP) en totes les comunitats autònomes d'Espanya ha aconseguit en paraules de Confederació Estatal de Sindicats Mèdics el màxim nivell de deteriorament, que inevitablement va a desembocar de manera imminent en un punt de no retorn per les polítiques de desmantellament de la administració central i les diferents administracions autonòmiques.





Política que per a la CESM ha permès "la massificació de les consultes, el treball en condicions inadmissibles tant per a metges com per als usuaris, la fugida sistemàtica de metges a països més atractius del nostre entorn, la contínua ignorància i menyspreu a les nostres advertències i recomanacions , en definitiva, una successió de despropòsits que davant la primera tensió seriosa que ha hagut de suportar el nostre sistema sanitari, el tan esbombat millor sistema sanitari de l'món, ha provocat que salti pels aires ".





Els metges de Família i pediatres d'AP, des de la totalitat de sindicats de CESM, les societats científiques de metges de Família i pediatres d'AP, i el Fòrum d'Atenció Primària que els agrupa, vénen denunciat des de fa dècades, la minva gradual de pressupostos destinats a Atenció Primària, la manca crònica de metges i pediatres, l'envelliment de les plantilles sobre el que han fet oïdes sordes, la manca d'autonomia organitzativa a l'subjugar les adreces d'AP a les gerències hospitalàries, la indecent precarietat laboral que "han patit els nostres companys i que ha tingut com a conseqüència la fugida massiva de professionals a altres països del nostre entorn. la sobrecàrrega assistencial sobre la qual no s'ha actuat, sabent que estava contribuint també a la fuga gradual de professionals, la burocratització asfixiant i un llarg etcètera de sobres conegut i documentat, ja que no hi ha hagut sindicat mèdic ni societat científica d'AP en tota la geogra fia nacional que no ho hagi denunciat centenars de vegades i exigim millores " .