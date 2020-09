Artur Mas: "Prefereixo que JxCat guanyi les eleccions"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que prefereix que "les eleccions les guanyi JxCat i el PDeCAT tingui una representació significativa", si aquests partits concorren separats en les eleccions a Catalunya.





En una entrevista d'aquest diumenge l'expresident ha dit que treballa i aposta per trobar "una fórmula que serveixi per presentar-se junts a les eleccions i demanar el vot per un projecte conjunt" entre les dues formacions.





Segons ha detallat, una de les propostes és integrar candidats de l'PDeCat en la llista de JxCat i, sobre una convocatòria d'eleccions per part de el president de la Generalitat, Quim Torra ha afirmat: "L'única decisió que ha de prendre ell és si la convocatòria la fa ell o si cau automàticament pel calendari ".





Preguntat per si Convergència hauria d'haver continuat, Mas ha respost que, després de la compareixença de l'expresident Jordi Pujol sobre els seus presumptes irregularitats patrimonials, molts van concloure que per donar continuïtat a el projecte convergent "si calia sacrificar l'instrument, es sacrificava".





CANVI DE DISCURS A ERC

Ha negat sentir-se més a prop de el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que d'l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "Una altra cosa és que, de tant en tant, quan escolto parlar a dirigents d'ERC amb el discurs que fan ara, que no és el mateix que feien quan jo era president o quan Carles Puigdemont era president, de vegades els discursos d'ERC em recorden els que jo feia en aquell moment ".





Per superar rivalitats electorals entre l'independentisme, ha apostat perquè JxCat i el PDeCAT pactessin juntament amb ERC "vuit anys de govern conjunt si hi ha majories al Parlament per fer-ho i, per no barallar-se més del compte, alternar la presidència".





Sobre el possible indult als condemnats per l'1-O que tramita Govern, ha dit: "La sortida dels presos polítics i la tornada dels exiliats és condició necessària però no suficient per resoldre el conflicte".