Zapatero: "Tots sabem que no hi ha cap possibilitat que es culmini la independència de Catalunya"

L'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedit aquest diumenge una entrevista a LA RAZÓN i en la mateixa ha parlat clar sobre la seva postura "personal" davant l'independentisme a Catalunya i altres temes d'actualitat política.







Per a Zapatero en enmig d'aquesta pandèmia de l'Covid-19 "aquesta situació política, social i econòmica amb la pandèmia hauria de ser un catalitzador d'acords i amb aquesta nova onada, els acords ja són imprescindibles, abans eren necessaris, ara imprescindibles", perquè segons l'expresident aquesta crisi "és pitjor perquè té dos factors que se sumen i que són molt dolorosos: està en joc la vida de les persones, està en joc la salut, i veiem que hi ha morts i famílies amb dolor i no sabem quin serà l'abast de la crisi econòmica ".



LES PETICIONS D'INDEPENDÈNCIA HAN D'ESTAR EN UN SEGON PLA

Preguntat al respecte pel director de LA RAZÓN, Zapatero creu que "ara mateix, totes les tendències independentistes jo crec que han d'estar en un segon pla de l'procés polític. Si tots sabem que no hi ha cap possibilitat que culmini un procés independentista a la independència per tant cal gestionar i governar. Crec que seria molt important que en algun moment ells exterioritzaren no la renúncia al seu ideal, sinó l'enteniment que les coses han de ser a través de procediments de respecte a les normes i d'enteniment, no de ruptura ".





De fet l'expresident manifesta que ha arribat a la conclusió que "Jo segueixo pensant que forma part més aviat de el programa màxim- reclamar la independència-després de l'experiència, però que en el fons saben que el referèndum més enllà de no viable jurídicament és una eina divisòria, divideix entre el sí i el no, la passió d'un costat i la passió d'un altre, confronta, aguditzarà l'enfrontament i, a més, no resol perquè qui perd per una mica vol la revenja, com s'ha demostrat en Escòcia o al Canadà. Fem un acord, repassem què ens divideix, analitzem les reivindicacions, què passa amb les competències, amb l'Estatut, Europa, amb el Senat, la conferència de presidents, que crec que ha estat un gran pas el que hem vist amb la pandèmia ".



LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA HA DE SER UNA DEMOCRÀCIA GENEROSA

Preguntat sobre els indults als polítics presos i la seva possible indulti, Zapatero afirma que "Espanya és una democràcia generosa i si el Govern opta per vies de generositat, la meva opinió és que tindrà una comprensió suficient. Però ha d'anar en funció de com es desenvolupi el procés polític, tothom ho entén, no pot ser òbviament una exigència, jo crec que a comportament, comportament, a actitud, resposta, però sens dubte l'ordenament jurídic, i passa en totes les democràcies, té marges per adequar una situació i si el Govern transita per aquest camí per descomptat haurà crec que la comprensió de bona part de la societat i per descomptat la meva ".

ZAPATERO ES PRONUNCIA SOBRE LA TRANSICIÓ ESPANYOLA I EL REI EMÈRIT

Sobre la transició espanyola Zapatero guarda un gran record de la mateixa i la posa en valor "Com tothom sap, provinc d'una família republicana víctima d'l'alçament nacional. Tenia 17 o 18 anys, recordo, amb l'emoció d'una família que havia patit el franquisme, veure a Santiago Carrillo, a Rafael Alberti, a la Pasionaria ... conviure amb Fraga, amb Suárez, fer un producte com la Constitució. com ha demostrat la història una vegada més, els grans productes polítics són sempre fruit de els acords, fruit dels grans acords i establir la reconciliació com a principi de convivència en un país que venia de la divisió com la que teníem, per tant, no hi haurà al meu entendre, no hi pot haver excuses ni arguments per no fer una valoració positiva de la transició ".









En relació al Rei emèrit, afirma Zapatero "he treballat amb el Rei emèrit i sé la protecció que ha donat a aquest país, estic disgustat, com molts tenim disgust, per les informacions que han aparegut, disgust sentit i esperem que hi hagi una explicació. però no caiguem en aquesta temptació fàcil de qüestionar el que va ser el procés de transició i la seva aportació i tampoc d'abandonar la institucionalitat de la Prefectura de l'Estat constitucionalment establerta, perquè això mai surt bé als països. Si cal fer en el futur reformes , que es facin, però sempre des del respecte a la institució, a la Constitució i al que són les regles. els països més sòlids són els països amb institucions més fortes ".

Afegint en les seves paraules que "el Rei Felip VI aquesta fent esforços, segurament caldrà fer més, amb vista a la regulació de la institució. Com ha estat la relació entre la Direcció de l'Estat i el Govern? És una relació de costum no regulada. No passaria res en democràcia perquè es fes serenament, tranquil·lament, una regulació més a fons, perquè sempre regular tranquil·litza ".

ELS ESPANYOLS PREFEREIXEN GOVERNS MODERATS

Davant l'actual estat de crispació política, Zapatero afirma "jo crec que el PP és respectat quan la majoria de la societat li veu com a partit de Govern. És més respectat que quan li veu simplement com un partit de centre dreta i no hi ha cap dubte que el que van a votar els ciutadans d'aquí a tres anys o quan sigui és qui governarà, com vas a governar i quina visió tens de país i per tant cal fer una oposició de país. La gent vol un Govern moderat, no vol governs de combat ".









I afegeix "els països som història i geografia i en la nostra història tenim un procés brillant, positiu, que ens permet la concòrdia i la confiança que és de la transició, però ens falta tenir un consens més clar que seria necessari sobre la« Memòria democràtica ». Jo ho tinc clar".

A BILDU LI VOTEN 200.000 BASCOS

Zapatero no creu que el PSOE estigui blanquejant Bildu, de fet afirma "jo crec que un podrà pensar el que pensi de Bildu, però no oblidem que darrere de el partit que ha estat sempre en la proximitat d'ETA hi ha hagut 200.000 vots o més, se'ns oblida això, no se'ns pot oblidar, són els seus ciutadans i la immensa majoria d'ells que mai ha agafat una pistola ".

A VENEÇUELA CAL EVITAR LA SIMPLIFICACIÓ

L'expresident afirma "estic disposat sempre a assumir les crítiques, però sobre Veneçuela diré que cal perseverar en els esforços de pau i de diàleg, no hi ha una solució d'imposició. Quan es va fer l'operació Guaidó vaig dir a tothom que em va voler escoltar, a tot el món, i hi ha testimonis: no van a tombar el Govern de Maduro, no li van a tombar perquè parteixen d'una anàlisi equivocat de la realitat de Veneçuela, com gairebé sempre passa, doncs hi ha una simplificació, hi ha uns mals dolentíssims i altres bons boníssims i això no és així. i ho diu qui s'ha aproximat allà trenta i tantes vegades, a un conflicte polític ideològic i social que té 20 anys i ara diguem que l'actor principal és Maduro, però aquest no és el tema, és una simplificació ".







Preguntat sobre si el venelozando és un règim autoritari, Zapatero, des de la seva experiència afirma "si un vol refundar un consens polític, si un vol, si pot ser, una convivència democràtica entre uns i altres, com comences fent de jutge o de fiscal o qualificant a uns ia altres no ho vas a aconseguir i aquest és el gran problema que hem d'aconseguir, que hi hagi autoritats, governs i tant de bo responsables polítics que vegin en dues parts. Aquí el problema és que hi ha hagut i hi ha una part de l'opinió , de les forces polítiques i dels governs que no volen o no creuen que es pugui parlar o negociar amb el chavisme. Llavors, és clar, si parts d'aquest principi doncs òbviament arribes a la frustració, com ha estat ".

Per a Zapatero "eel anàlisi simplement d'utilitat ens portaria a apostar pel diàleg. Per què? Perquè l'opció assajada de reconèixer a Guaidó de sancions tan dures com les que hi ha hagut a Veneçuela que no les té cap país de l'món, quin és la seva resultant d'això? l'oposició està més dividida a Veneçuela, per tant el Govern més fort i els ciutadans ho han passat molt malament, ho estan passant molt malament. ¿Aquesta és un opció? Perquè ara clar, això de Guaidó s'ha dividit, ara Capriles dóna suport a una eleccions, ¿quina és l'alternativa? ".



SORPRÈS PER LA BONA RELACIÓ D'AZNAR I FELIPE GONZÁLEZ

En tota entrevista sempre surten a la llum la fibias i fòbies de l'entrevistat i com no podia ser d'una altra manera, Zapatero, va llançar alguns trets a la direcció de Felipe González d'aquesta manera: Preguntat sobre si els expresidents de govern es reunien a menjar Zapatero responia: "No, no. Cada un té els seus circuits, les seves vides, i segurament tenim les nostres rareses, com no tindrem les nostres rareses. Sempre que un ha estat en el poder té les seves rareses, llavors, això sí, coincidim en moltes coses, evidentment la relació és aparentment bona. Ara, sempre m'ha cridat l'atenció, però m'alegra, que Aznar i Felipe González han millorat les relacions. Tot és possible a la vida i que fins i tot una relació que en el seu dia tots vam veure tan antagònica doncs jo ara els he vist, en fi, amb una relació bastant bona. tots dos em ataquen aquí amb el tema de Veneçuela però bé, jo ho entenc. Cal conèixer a fons el que passa a Veneçuela, la història de Veneçuela, he dedicat hores de la meva vida a estudiar la guerra federal de Veneçuela ".









ZAPATERO MOLEST PEL REVISIONISME HISTÒRIC DE LES SEVES ORDRES

L'expresident afirma que "No, no crec en les memòries, perquè què es pot escriure sobre temes, sobre reflexions ... perquè a la fi acaben tenint un caràcter defensiu, t'expliques, et defenses ... I després tinc un altre problema amb la història en si mateixa com a concepte, això és bo per als historiadors, he viscut tantes coses en el lloc de comandament que és ser president de Govern en un país com Espanya que és un país molt important que jo les vaig viure d'una manera i es compten d'una altra, ja s'han comptat d'una altra ja ha quedat fixada la idea que va ser així, potser perquè necessitem que ens diguin que va ser així. Tinc aquesta contradicció de dir, bé, el que jo explicaré va ser realment el que va passar o el que ara recordo que va passar o el que crec que, però no vull ser protagonista d'introduir una confusió més ".

Sobre les raons per les quals va desistir escriure les seves memòries ha explicat Zapatero que "m'he cansat de dir i d'explicar que la reforma famosa de l'135 de la Constitució va ser una idea meva, meva exclusivament que no me la va imposar ni el Banc Central ni Merkel , que jo crec que mai van pensar en què poder dur a la Constitució la regla d'or fiscal com es diu, la regla de el dèficit, va ser una proposta meva i el que es diu és que li va ser imposat a Zapatero pel Banc Central. Llavors , des d'aquest dia vaig desistir d'escriure. yya m'he acostumat a escoltar com altres diuen que va ser i ara que no està Rubalcaba ... "