Una infermera de la Clínica Girona és brutalment assassinada al seu pis

El dissabte al matí Carme Font no va aparèixer en el treball i era escrupolosament ordenada i responsable des de 1974 de les primeres diàlisi de la província de Girona, els seus companys de treball van pensar que es podria haver dormit.





A dos quarts de deu van començar a preocupar i dos dels seus companys de la clínica es van acostar a peu fins a casa, al número 23 de la carretera de Barcelona. Ningú responia a l'altre costat de la porta, però el telèfon mòbil de la dona sonava dins de l'habitatge. Alarmats, van alertar a una germana de la dona, que es va acostar amb un altre familiar i amb una còpia de les claus van accedir a l'interior. Allà van trobar a Carmen estirada a terra, amb les mans lligades i un fort cop al cap.





Sense perdre temps, van telefonar al 112 i en res es van presentar a l'edifici de centre de la ciutat diverses patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra. Davant les evidències que es tractava d'una mort violenta, els agents van precintar l'habitatge i van esperar l'arribada dels policies del grup d'homicidis, la policia científica, el forense i el jutge de guàrdia.





La dona havia treballat amb total normalitat el divendres segons ha avançat aquest dissabte El Diari de Girona, que va entrevistar el gerent de la clínica en què treballava la dona, Carles Espígol.





La víctima treballava a la Clínica Girona des que es va inaugurar el servei de diàlisi. A les tardes, la dona atenia una consulta de podologia a casa. Feia sis anys que s'havia quedat vídua i tenia una filla.





L'interior de l'habitatge estava a primera vista regirat i les primeres hores són fonamentals en una investigació per homicidi. Qualsevol error en aquesta primera inspecció ocular o presa de declaracions pot decidir l'èxit o fracàs d'un cas. És per això que cada vegada més, les inspeccions oculars, la feina dels agents de la policia científica enfundats en les seves granotes blanques, s'allarga tot el temps necessari, sense presses, per no deixar a l'atzar ni un sol racó del lloc del crim .





Mentre la policia científica s'entretenia a cada racó de la casa, els mossos d'homicidis es repartien les tasques més urgents. És fonamental l'interrogatori dels testimonis, els veïns del primer pis o dels superiors o inferiors que van poder haver escoltat alguna cosa durant algun moment de la nit de divendres o la matinada.





Altres policies van recórrer tota la zona, la coneguda com l'Eixample de Girona, davant de l'estació de Renfe, per identificar les càmeres de seguretat i sol·licitar les imatges. Els familiars i els companys de la Clínica Girona on treballava la víctima són les següents peces fonamentals que també van ser citats per anar passant pel despatx d'el grup d'homicidis per prendre'ls declaració.





El jutge de guàrdia es va presentar a l'habitatge a conèixer de boca dels investigadors seves primeres sospites i els indicis trobats. Després autoritzar l'aixecament de l'cadàver, el cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on en les pròximes hores es realitzarà l'autòpsia que determinarà les causes de la mort. No es descarta cap hipòtesi a l'hora d'aclarir qui va decidir acabar amb la vida d'aquesta infermera de la Clínica Girona.