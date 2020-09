Pugen les temperatures, però Girona i Tarragona estan en avís per vent i onatge

Les temperatures tendiran aquest dilluns a pujar de forma generalitzada a Espanya, i Castelló, Girona i Tarragona tindran avisos per vent i onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).













En la major part de país s'espera predomini de cels poc ennuvolats o amb alguns núvols alts. No obstant això, en la primera meitat del dia s'espera nuvolositat abundant al Cantàbric oriental, Pirineus i nord de Canàries, amb possibles pluges febles i disperses, més probables i abundants al litoral guipuscoà, extrem nord de Navarra i nord d'illes muntanyoses de Canàries. També es preveuen intervals ennuvolats a primeres hores al nord-est de Catalunya i Balears.





A la Península, les temperatures diürnes tendiran a pujar, tot i que baixaran al litoral de Múrcia i Alborán. En canvi, les nocturnes baixaran, excepte en el nord-est i Andalusia, arribant a valors inferiors als normals, amb gelades en zones de muntanya de l'extrem nord. Per la seva banda, tant a Balears com a Canàries, no s'esperen canvis.





Al litoral d'Alborán i Estret, el vent tendirà a llevant, refermant durant el dia. A la resta de país, continuarà predominant el vent de component nord, bastant més fluix que en dies anteriors. No obstant això, encara s'esperen intervals de vent fort a les Canàries, a la primera meitat del dia a la sortida de l'Ebre i, a primeres hores, a les Balears, Empordà i Pirineus.





De fet, el vent posarà en avís de nivell taronja (risc important) a Castelló i Tarragona. Aquesta última, al costat de Girona, tindrà avís groc (risc) per onatge.