Denuncien a una sala de ball a Blanes per una classe amb 45 persones

La Policia Local de Blanes va denunciar aquest diumenge una sala de ball on 45 persones estaven presumptament fent classes de salsa i bachata, mentre que la nova resolució de la Generalitat sobre el coronavirus no permet grups de més de sis persones.









Segons un comunicat d'aquest dilluns de l'Ajuntament de Blanes, en un restaurant també van aixecar aquest diumenge una acta-denúncia per no respectar la distància de seguretat i tenir més clients dels permesos.





LA SALA DE BALL

La Policia Local va saber que estava prevista l'activitat a la sala de ball i, després de verificar la informació, dos agents van acudir al voltant l'hora anunciada.





Quan va arribar la patrulla, les portes d'accés extern estaven tancades però es veia llum en el seu interior i s'escoltava música salsa i una veu donant instruccions.





Quan finalment van poder entrar, després d'obligar a la responsable del local que obrís la porta, van comprovar que hi havia 45 persones ballant.





Totes les persones portaven la màscara obligatòria posada, però s'estava fent una activitat no permesa, tal com recullen les prohibicions dictades per les autoritats sanitàries a Catalunya per fer front a la Covid-19, i se'ls ha aixecat una acta-denúncia.