El Tribunal Suprem inhabilita el president Torra durant any i mig

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any i mig d'inhabilitació imposada al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, per un delicte de desobediència, el que suposa incapacitar-lo per al càrrec que actualment ocupa, segons fonts jurídiques. La inhabilitació comença a ser efectiva des de aquest mateix dilluns.









Això és perquè l'execució d'aquesta condemna correspon formalitzar-la al tribunal que li va jutjar per desobeir a la Junta Electoral Central (JEC), que li va ordenar retirar símbols independentistes durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril de 2019, que és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). I la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat avui mateix l'acte que obre l'execució de la sentència que inhabilita al president de la Generalitat, Quim Torra, per la qual cosa ha de complir la condemna a partir d'aquest mateix dilluns, 28 de setembre.

La sala civil i penal @tsj_cat dicta interlocutòria que obre l’execució de la sentència del MH president de la Generalitat @QuimTorraiPla @govern, un cop conegut el pronunciament del #TSuprem i que fa efectiva, des d’avui, la pena d’inhabilitació — TSJCat (@tsj_cat) September 28, 2020

Durant la vista pel recurs interposat contra aquesta condemna davant del Tribunal Suprem, celebrada el passat 17 de setembre, la Fiscalia va sol·licitar la confirmació de la sentència condemnatòria mentre que la defensa de el president va argumentar, per demanar la seva absolució, que Torra va ser tractat per la Junta Electoral Central (JEC) com "minoria nacional" per "tres paraules en una pancarta" que haurien d'emmarcar en la seva llibertat d'expressió.





El motiu de la inhabilitació ha estat la negativa de Torra a retirar una pancarta del Palau de la Generalitat en favor dels líders independentistes presos. Segons la sentència del TS, el president de la Generalitat és lliure de penjar pancartes als balcons del Palau de la Generalitat excepte quan hi hagi un procés electoral, ja que això contravé el que es disposa en l'actual legislació. La negativa de Torra a retirar la pancarta tal com li va exigir la Junta Electoral central va violar el principi de neutralitat exigit a les administracions públiques durant els períodes electorals.