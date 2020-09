Les autoritats gregues evacuaran 3.000 refugiats des de Lesbos

Les autoritats gregues tenen previst traslladar aquests dies uns 3.000 migrants i refugiats des de l'illa de Lesbos a la zona continental del país per alleujar la pressió que pateix la zona després de les destrucció del centre de recepció de Mória, on vivien unes 12.000 persones.













El primer grup, de més de 700 persones, salparà aquest mateix dilluns en un ferri: es tracta de persones a les quals ja se'ls ha acceptat la sollicitud d'asil. Les autoritats preveuen completar d'aquí a una setmana el trasllat de 2.300 migrants més, probablement entre dijous i dilluns vinent, segons la cadena ERT.





El ministre de Migració, Notis Mitarachi, ja havia anunciat que el Govern de Grècia volia evitar que el nou camp de Karà Tepé arribés als nivells de saturació de Mória, destruït per diversos incendis. Les noves installacions s'han concebut per acollir un màxim de 10.000 persones.





Les organitzacions defensores dels drets humans, no obstant això, han instat Grècia, en particular, i la Unió Europea, en general, a revisar les seves polítiques per establir mecanismes de solidaritat. El pacte migratori de Brusselles no contempla quotes obligatòries de reubicació.