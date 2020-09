Demanen 10 anys i mig per a un jove per mantenir relacions sexuals amb una nena de 14 anys

La Fiscalia de Principat d'Astúries sol·licita la condemna d'un processat per mantenir relacions sexuals amb una nena de 14 anys i induir-la a que abandonés el seu domicili i es fugués amb ell a Lleó. El ministeri fiscal acusa igualment a la mare d'ell, per acollir a la parella a casa sabent l'edat de la nena i que hi havia una denúncia per la seva desaparició.









La vista oral està assenyalada per a aquest dimarts, 29 de setembre, a la Secció Segona de l'Audiència Provincial, amb seu a Oviedo, a les 10.30 hores, segons ha informat la Fiscalia.





El Ministeri Públic sosté que, al mes de juliol de 2018, la menor, nascuda el 2003, quan tenia 14 anys, va iniciar una relació afectiva amb el processat, de 20 anys. En el si d'aquesta relació, el processat va proposar a la menor en diferents ocasions abandonar el domicili familiar, a Oviedo, en el qual residia amb la seva germana de 20 anys i amb la seva mare, que té atribuïda la guarda i custòdia.





La menor va accedir a això i així, el 16 de juliol de 2018, cap a les 18.00 hores, es va escapar del seu domicili en companyia del processat, amb qui va romandre a casa d'uns familiars d'aquest. Va tornar a casa en el matí del dia 18. De nou, cap a les 18.00 hores del dia 17 agost, la menor va abandonar de nou la seva casa en companyia del processat fins al dia 21, data en què va tornar de la localitat d'Avilés, on havia estat en tot moment amb ell.





Finalment, el dia 27 de setembre sobre les 09.00 hores, el processat va proposar a la menor abandonar el domicili familiar i acompanyar-lo a Lleó, a el domicili de la seva mare, la processada, al que va accedir voluntàriament ella. Un cop a Lleó, la processada, sabent la minoria d'edat de la jove i que hi havia una denúncia per la seva desaparició, va mantenir la parella al seu domicili fins al 9 d'octubre, data en la qual la menor va ser identificada per agents del Cos Nacional de Policia quan sortia del portal de la processada.





Així mateix, en el si de la relació sentimental que hi ha entre la menor i el processat, al mes d'agost tots dos van mantenir relacions sexuals completes en una ocasió. El 18 d'octubre de 2018, el Jutjat d'Instrucció nº 2 d'Oviedo va adoptar la mesura cautelar pel que fa a el processat de prohibició d'aproximar-se a la menor, al seu domicili, lloc d'estudi o qualsevol altre lloc freqüentat per la mateixa a menys d'1 quilòmetre, així com la prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà o procediment.





La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys de l'article 183.1 i 3 de el Codi Penal i d'un delicte continuat d'inducció de menor a l'abandonament de domicili del 224, en relació amb el 74. El processat respondria de tots dos delictes amb concepte d'autor i, la processada, del delicte d'inducció a l'abandonament de domicili com a cooperadora necessària.





I sol·licita que es condemni al processat a un total de 10 anys i 6 mesos de presó, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, prohibició d'aproximar-se a la menor a menys de 500 metres, al seu domicili, centre d'estudis o llocs que freqüent, així com de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà, directe o indirecte, durant 12 anys, la mesura de llibertat vigilada durant 6 anys consistent en l'obligació de participar en programes d'educació sexual.





A la processada, a 9 mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. Abonament de les costes. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal sol·licita que el processat indemnitzi la menor amb 9.000 euros, més els interessos legals corresponents.