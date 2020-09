Condemnat a 15 anys de presó per apunyalar i treure la vida al seu pare

L'Audiència Provincial de Cadis ha condemnat a 15 anys de presó a l'home acusat de matar el seu pare al novembre de 2017, després apunyalar-amb un ganivet a l'habitatge on tots dos convivien a la localitat de Sanlúcar de Barrameda, tot això després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular la passada setmana, després que l'acusat reconegués els fets.













En la sentència, difosa pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en un comunicat, l'Audiència condemna a l'acusat per un delicte d'homicidi dolós i li imposa una condemna de 15 anys de presó, la prohibició de residir i acudir a Sanlúcar de Barrameda per temps de deu anys (pena que l'ha de complir després de la de presó) i, en concepte de responsabilitat civil, el pagament d'una indemnització total de 130.000 euros als seus dos germans i la seva mare i esposa de la víctima.





Així mateix, s'ha acordat que l'encausat no pugui obtenir beneficis penitenciaris fins a la meitat de la pena imposada i, per al cas d'obtenir algun, li imposa la prohibició de no residir ni entrar a Sanlúcar fins al compliment efectiu de la pena privativa de llibertat.





Després que l'acusat reconegués els fets davant els membres del jurat popular, tant la Fiscalia com l'acusació particular exercida per la família de la víctima van modificar els seus respectius escrits de conclusions provisionals i van reclamar per l'encausat la pena finalment imposada per l'Audiència Provincial, amb la qual va aquietar la defensa en el judici celebrat la setmana passada.





En el seu veredicte, el jurat va considerar provat que l'acusat, "malgrat la seva edat ja que no realitzava cap activitat laboral, mantenia un elevat nivell de despeses als quals no podia fer front, conseqüència de la qual cosa tenia múltiples deutes pendents d'abonar" , de manera que, "davant la imperiosa necessitat d'obtenir diners", el condemnat "va transmetre a una amiga i companya d'institut seva intenció d'acabar amb la vida del seu pare per poder així cobrar l'herència".





En aquest sentit, el jurat va declarar provat que els fets van tenir lloc cap a les 18,00 hores del 13 de novembre de 2017 a l'habitatge on l'investigat convivia amb els seus pares i els seus dos germans, quan l'acusat, "aclaparat pels deutes, va iniciar una forta discussió "amb el seu progenitor, qui es trobava en aquell instant només a l'interior de domicili.





En un moment d'aquesta discussió, l'acusat es va dirigir a la cuina de l'habitatge i, "després posar-se uns guants de làtex per no deixar empremtes", va agafar un ganivet de 13,5 centímetres de fulla "amb el qual es va dirigir" al seu pare "amb la intenció d'acabar amb la seva vida" i li va clavar a l'almenys vuit punyalades en diferents parts del cos, morint la víctima d'un xoc hipovolèmic com a conseqüència de les ferides sofertes.





Seguidament, i segons ha considerat provat el jurat, el condemnat es va canviar de roba, introduint la roba tacada de sang, les sabatilles, els guants i el ganivet en una bossa que posteriorment va llançar a un contenidor quan es dirigia de camí a la comissaria a denunciar els fets.