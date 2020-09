El FC Barcelona veu "desproporcionada" la inhabilitació de Torra

El FC Barcelona veu "desproporcionada" la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i considera que vulnera "greument" la voluntat democràtica de poble català.













En un comunicat, el club assegura que la inhabilitació de Torra és "desproporcionada" i que "vulnera greument" la voluntat democràtica de la ciutadania expressada lliurement a les urnes.





"El FC Barcelona manifesta la seva solidaritat amb el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, que avui ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem", assenyala el club.





A més, creu que la defensa del dret a la llibertat d'expressió i del dret a decidir formen part dels "principis i del compromís cívic" de club.





"El FC Barcelona ha defensat sempre que el conflicte polític que, des de fa anys, viu Catalunya, s'ha de resoldre des del diàleg polític i mai des de la seva judicialització", conclou el comunicat.





La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dilluns la condemna d'un any i mig d'inhabilitació imposada al president de la Generalitat per un delicte de desobediència, el que suposa incapacitar per al càrrec que actualment ocupa.