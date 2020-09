Un estudi adverteix que la immunitat de ramat és una estratègia "poc pràctica"

Aconseguir la immunitat de ramat al COVID-19 és una estratègia de salut pública "poc pràctica", segons un nou model desenvolupat pels científics de la Universitat de Geòrgia (Estats Units), que s'ha publicat a la revista científica 'Proceedings of National Academy of Sciences '.













"El concepte d'immunitat de ramat és temptador perquè posa fi a l'amenaça de COVID-19. No obstant això, pel fet que aquest enfocament té com a objectiu evitar l'eliminació de la malaltia, necessitaria un ajust constant de les mesures de bloqueig per assegurar que hagi prou -però no massa- persones infectades en un moment determinat. a causa d'aquests desafiaments, l'estratègia d'immunitat de ramat és en realitat més aviat un intent de caminar per una corda fluixa amb prou feines visible ", explica el líder de l'estudi, Toby Brett .





Si bé en estudis recents s'han explorat els efectes de les estratègies de supressió i mitigació en diversos països, aquests investigadors van tractar de determinar si els països podien aconseguir la immunitat de ramat sense sobrecarregar el sistema sanitari, i com fer-ho, i definir les mesures de control que es requeririen per a això.





Van elaborar un model de transmissió de la malaltia per edats per simular la transmissió de la SARS-CoV-2 al Regne Unit, amb una propagació controlada pel autoaïllament dels individus simptomàtics i diversos nivells de distanciament social.





En els seus simulacions es va comprovar que, en absència de mesures de control, Regne Unit experimentaria fins 410.000 morts relacionades amb el COVID-19, de les quals 350.000 correspondrien a persones de més de 60 anys. Van descobrir que utilitzant l'estratègia de supressió es preveien moltes menys morts: 62.000 entre les persones de 60 anys o més i 43.000 entre les persones menors de 60 anys.





Si el compromís de autoaïllament és alt (definit com una reducció de al menys el 70% de la transmissió), la supressió pot aconseguir en dos mesos independentment de les mesures de distanciament social, i potencialment abans si l'escola, el treball i els llocs de reunió social es tanquen.





A l'examinar les estratègies que procuren crear immunitat de ramat mitjançant la mitigació, el seu model va determinar que si el distanciament social es manté a un nivell fix, la capacitat hospitalària hauria d'augmentar considerablement per evitar que el sistema d'atenció de la salut es vegi desbordat.





En canvi, per aconseguir la immunitat de grup donats els recursos hospitalaris disponibles actualment, Regne Unit hauria de ajustar els nivells de distanciament social en temps real per garantir que el nombre de persones malaltes sigui igual, però no superior, a la capacitat hospitalària. Si el virus es propaga massa ràpid, els hospitals es veuran aclaparats, però si es propaga massa a poc a poc, l'epidèmia serà suprimida sense aconseguir la immunitat de grup.





Els investigadors expliquen, a més, que es desconeix molt sobre la naturalesa, durada i eficàcia de la immunitat del COVID-19, i que el seu model assumeix una perfecta immunitat duradora.





Van advertir que si la immunitat no és perfecta, i hi ha una possibilitat significativa de reinfecció, és molt improbable que s'aconsegueixi la immunitat de grup mitjançant una exposició generalitzada.