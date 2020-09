Espanya ha realitzat més de 9,3 milions de PCR des de l'inici de l'epidèmia

Les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat d que, fins al 24 de setembre, s'han dut a terme un total de 9.333.212 proves diagnòstiques PCR per detectar el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus.





En concret, entre els dies 18 i 24 de setembre, les comunitats autònomes han augmentat la seva capacitat per efectuar aquest tipus de proves diagnòstiques en un 9 per cent. A més, la taxa de PCR realitzades fins a aquesta data ha crescut fins situar-se en 198,16 per cada 1.000 habitants.









Al costat de les proves diagnòstiques PCR practicades, les comunitats també han notificat la realització d'un total de 2.377.870 test ràpids d'anticossos, el que suposa una taxa de 50,49 per cada 1.000 habitants i un increment de l'1 per cent respecte a la setmana anterior.





Així mateix, s'han realitzat 1.012.907 proves de test serològics d'anticossos, fet que suposa una taxa de 21,51 per cada 1.000 habitants i un increment percentual del 14 per cent. En total, des de l'inici de l'epidèmia, s'han efectuat fins al moment 12.723.989 proves diagnòstiques de Covid-19, de les quals 915.080 corresponen a la setmana del 18 al 24 de setembre.