Les eleccions a Catalunya no arribaran abans del 7 de febrer

Les eleccions autonòmiques a Catalunya, provocades per la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat que el Tribunal Suprem ha confirmat aquest dilluns, se celebraran com aviat el diumenge 7 de febrer de 2021.









Després que aquest dilluns a la tarda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi notificat la sentència a Torra, oficialment ja no és president i aquest dimarts es publicarà el seu cessament i inhabilitació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el que activarà el calendari electoral com estableix la Llei de Presidència.





A l'endemà de la publicació de la cessació en el BOE i al DOGC --el dimecres--, el president de Parlament, Roger Torrent, donarà per començat el termini de 10 dies per fer una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per comprovar si hi ha un candidat amb una majoria per ser investit president de la Generalitat en substitució de Torra.





No obstant això, aquesta possibilitat és remota, ja que els partits independentistes ja han avisat que no presentaran cap candidat i els grups de l'oposició no tenen majoria per investir un candidat alternatiu.





Així, davant la falta d'un candidat a la Presidència, s'esgotarà el termini de 10 dies i Torrent ha de comunicar que no hi ha cap candidat, cosa que podria fer a través d'un ple oa través d'una comunicació formal per escrit, però és un pas necessari que equival a una investidura fallida.





Aquests 10 dies han de ser hàbils i, tenint en compte els caps de setmana i que el 12 d'octubre és festiu, el termini s'esgotarà el dimecres 14 d'octubre: a partir d'aquest moment, seguint el que estableix la Llei de Presidència, es s'obrirà un termini de dos mesos abans de la convocatòria automàtica d'eleccions.





La llei contempla aquests dos mesos perquè els grups es posin d'acord i busquin pactar una majoria per investir un nou president, com ha passat en les dues últimes legislatures a Catalunya, però en principi en aquesta ocasió no s'utilitzarà per buscar un candidat.





MARGE PER MODIFICAR EL CALENDARI





Al principi, el termini de dos mesos començaria el 15 d'octubre i finalitzaria el 15 de desembre, però l'informe del Gabinet jurídic de la Generalitat que va sol·licitar el Govern dóna un marge a Torrent per a modificar aquest calendari.





Aquest marge passaria per endarrerir la convocatòria de ple o la notificació en la qual comunica que no hi ha cap candidat a la investidura: l'informe assenyala que Torrent no està obligat a fer-ho just a l'acabar el termini de 10 dies, sinó que podria retardar-uns dies , el que permetria ajustar el calendari.





54 DIES FINS A LES ELECCIONS





En qualsevol cas, un cop hagin transcorregut aquests dos mesos --com a mínim s'acabaria aquest termini el 15 de desembre-- Parlament quedarà dissolt i el Govern en funcions haurà de signar el decret que convoca eleccions de manera automàtica al no haver-se pogut investir cap candidat.





Des d'aquest decret de convocatòria fins a la celebració de les eleccions han de passar 54 dies, com estableix la Loreg, de manera que els comicis seran com aviat el diumenge 7 de febrer.