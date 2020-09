Sanitat notifica 31.785 nous casos a Espanya, 2.425 en les últimes 24 hores, i 179 morts més

Les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat 31.785 nous casos de Covid-19, 2.425 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores, un notable descens en comparació amb els 4.122 de divendres.









La xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia se situa ja en 748.266, segons les estadístiques oficials. En les dues últimes setmanes, 31.470 persones han iniciat símptomes de coronavirus i han estat diagnosticades, 6.979 en els passats set dies.





Dels 2.425 nous casos, 268 corresponen a Andalusia, 388 a Aragó, 64 a Astúries, 15 a Balears, 151 a Canàries, 25 a Cantàbria, 29 a Castella-la Manxa, 36 a Castella i Lleó, 89 a Catalunya, cinc a Ceuta, quatre a Comunitat Valenciana, 99 a Extremadura, 97 a Galícia, 451 a Madrid, 31 a Melilla, 10 a Múrcia, 258 a Navarra, 338 a País Basc i 67 a la Rioja.





L'informe recull 179 noves morts amb diagnòstic positiu de Covid-19, ja que la xifra global s'eleva a 31.411, enfront dels 31.232 del document de divendres. En els últims set dies han mort 359 persones amb diagnòstic confirmat de Covid-19, una xifra menor a les 475 de l'informe de divendres.





Dels 359 morts en l'última setmana, 60 s'han produït a Andalusia, 21 a Aragó, tres a Astúries, cinc a les Balears, 16 a les Canàries, dos a Cantàbria, 20 a Castella-la Manxa, 49 a Castella i Lleó, cinc a Catalunya, 19 a Comunitat Valenciana, 19 a Extremadura, 14 a Galícia, 82 a Madrid, 13 a Navarra, 19 a País Basc i dotze a La Rioja.





Actualment, hi ha 11.147 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya (11.006 el divendres) i 1.529 en una UCI (1.465 el divendres), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 955 ingressos i 422 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,65 per cent i en el 17,91 per cent en les UCI.





En els últims set dies, fins 2.249 persones han precisat d'hospitalització per Covid-19 (148.614 en el conjunt de la pandèmia): 507 a Andalusia, 127 a Aragó, 46 a Astúries, 27 a Balears, 121 a Canàries, 19 a Cantàbria , 43 a Castella-la Manxa, 275 a Castella i Lleó, 65 a Catalunya, cinc a Ceuta, 143 a Comunitat Valenciana, 126 a Extremadura, 137 a Galícia, 303 a Madrid, nou a Melilla, 160 a Múrcia, 104 a Navarra , cinc a País Basc i 27 a La Rioja.





A més, en aquest període 163 persones han ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), per a un total de 13.448 des que el virus va arribar a Espanya: 16 a Andalusia, cinc a Aragó, cinc a Astúries, quatre a Balears, 32 a les Canàries , una a Cantàbria, tres a Castella-la Manxa, 19 a Castella i Lleó, vuit a Catalunya, una a Ceuta, 14 en Comunitat Valenciana, nou a Extremadura, 15 a Galícia, nou a Madrid, una a Melilla, catorze a Múrcia i set en Navarra.