Catalunyapress T'INFORMA

Aquí us presentem de nou les notícies més importants del dia, per no perdre res del que ha succeït al nostre país.









Aquest dilluns al matí hem conegut la resolució del Tribunal Suprem, que ha decidit inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra . Després de l'anunci, us hem portat també les primeres reaccions a la inhabilitació de Torra .









En el terreny econòmic, la jornada ha estat força marcada pels ERTEs: per començar, Govern i agents socials es reuneixen de nou per aconseguir un acord sobre els ERTO 'in extremis' .









D'altra banda, un estudi d'Infojobs ha revelat que la majoria dels espanyols tem perdre la feina quan s'acabin les ajudes de Govern . Una notícia molt relacionada amb l'estudi de Sodexo Beneficis i Incentius, que assegura que tres de cada quatre empreses creuen que la seva plantilla està menys motivada i compromesa després dels ERTO .









En el terreny sanitari, els casos de coronavirus segueixen augmentant: a Catalunya ja hi ha 922 grups escolars confinats i quatre centres tancats . Com a bona notícia la comunitat autònoma ha aconseguit baixar la taxa de rebrot, tot i que en les últimes 24 hores ha sumat 679 casos i 14 morts més en les últimes 24 hores .









L'embolic de l'absència de rei en el lliurament de despatxos ha seguit aquest matí, quan Campo ha reconegut que Felip VI no va acudir a Barcelona per l'aniversari de l'1 d'octubre i la sentència de Torra .













Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia. Fins demà.