Illa amenaça Ayuso amb "mesures molt més dures" si no "actua amb determinació"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat de nou a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "es deixi ajudar" i "segueixi les recomanacions" que el Ministeri ha plantejat per controlar la pandèmia de COVID-19 en l'autonomia madrilenya, entre les que es troba la restricció de la mobilitat a tota la ciutat de Madrid, i no només en les 45 zones bàsiques de salut actualment afectades.









En roda de premsa després de la infructuosa reunió d'aquest dilluns amb els responsables de Madrid, Illa ha assegurat que en l'autonomia existeix "transmissió comunitària" i que el COVID-19 "no està controlat", pel que ha instat a l'Executiu madrileny a "actuar amb determinació". Per això, ha insistit que cal aplicar les mesures proposades per Sanitat "amb caràcter immediat".





"Demanem a la presidenta de la Comunitat de Madrid que es deixi ajudar i escolti les recomanacions que fem. No és una batalla ideològica, és epidemiològica", ha comentat Illa.





El ministre ha narrat algunes dades que, al seu parer, mostren que la situació a Madrid és preocupant. Per exemple, ha especificat que l'autonomia madrilenya ha comunicat més de 13.000 casos des de divendres, 1.700 més que el cap de setmana anterior. "Segueix presentant prop del 40 per cent de casos dels nostres país. I la positivitat de PCR és del 20,7 per cent, gairebé el doble que a la resta d'Espanya", ha afegit.





Per Illa, aquests són dades que "reforcen que a Madrid hi ha transmissió comunitària". "No cal prendre-s'ho com un joc. I no s'està prenent el control de la pandèmia, està incrementant setmana a setmana. Quan un va al metge vol que li diguin la veritat. I la veritat és que hi ha transmissió comunitària i increment de casos i morts ", ha agregat.





Davant tota aquesta situació, el ministre ha reclamat "aplicar ja" les mesures proposades per Sanitat, i ha afegit que "no és descartable que calgui prendre les mesures en funció de com evolucionin les coses". "Ja anem tard. Cal actuar amb determinació", ha afegit al respecte el ministre.





"No ens hem d'enganyar, vénen setmanes molt dures, complicades, en què cal actuar amb determinació per controlar la pandèmia, que no ho tenim en aquests moments. Si no ho fem haurem de prendre mesures molt més dures", ha conclòs.