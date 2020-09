Évole presenta 'Eso que tú me das': "Pau Donés va afrontar la mort amb serenitat i se'n va anar per la porta gran"

Pau Donés va morir el passat 9 de juny després de gairebé cinc anys de lluita contra el càncer de còlon. Vint dies abans de morir, el líder de Jarabe de Palo va cridar al seu amic Jordi Évole i es va sincerar en una conversa que s'ha convertit en el documental 'Això que tu em dones'. El periodista va visitar a el músic a casa de la Val d'Aran (Lleida) i allà van parlar sobre la seva malaltia, la por i el dol, una xerrada que arriba als cinemes el 30 de setembre deixant "grans ensenyaments" i amb la que el cantant s'ha acomiadat "per la porta gran".













"Hi ha frases del documental que són grans ensenyaments i que les has de tenir col·locades al teu voltant per anar agafant quan vinguin mal dades", relata Évole en la roda de premsa de presentació del documental. "La mort ens ronda des que naixem. Hi ha gent de 30 i 70 anys que se sent molt identificada amb Pau. Amb la manera tan serena que ha tingut d'afrontar la mort, jo crec que s'ha anat per la porta gran", afegeix el periodista, que dirigeix la pel·lícula al costat de Ramón Lara.





Va ser el propi cantant qui va cridar a el presentador de 'Salvados' i li va proposar gravar la seva última conversa. A la seva arribada a casa de l'artista, el primer que va cridar l'atenció d'Évole va ser el deteriorat aspecte de Donés. "És un efecte que als pocs minuts s'ha passat i ja estàs dins del seu discurs", explica. "Pau sempre ha fet una visibilització de el càncer. És un dels primers que va decidir fer-ho en un moment en què la malaltia es comença a amagar, aquesta última fase", argumenta el reporter.





"A mi em va ajudar la xerrada amb Pau a tenir un estiu diferent, a veure les coses des d'una altra perspectiva. Fins ara era algú de molta acció i, després del que Pau, tendeixo més a la reflexió", explica Évole, que destaca especialment la "constant invitació a viure", que fa Donés en el documental.





SENSE MORBO I AMB HUMOR

Évole ha volgut amb aquesta producció llançar un missatge d'esperança i una reflexió sobre l'acceptació de la mort, una temàtica que ha hagut d'afrontar deixant de banda el sensacionalisme. "No ens haguéssim permès fer un documental morbós. Ens incomoda molt la premsa groga", sentencia.





Per alleugerir el pes emocional de la cinta l'equip tenia clar que "la xerrada no podia ser lacrimògena". "No podíem estar enfonsant-nos a la pena", apunta el català. "Hi havia una voluntat que hi hagués una muntanya russa, pujar, baixar, que hagués intensitat", assegura.





"Una de les coses que em va tranquil·litzar molt va ser quan la família va veure la pel·lícula i tots ells ens van animar a seguir endavant", relata el director. "Crec que a ells els va ajudar en algun moment del duel veure el seu testimoni", diu.





Entre els assistents a la roda de premsa estava Marc Donés, germà del cantant, que es va dirigir a Évole per agrair-li la feina. "Et va cridar a tu perquè tenia molt clar que podries entendre el que ell necessitava fer i plasmar-. Per a mi ho has fet 10", opina.





UN RODATGE EN PLENA CRISI DEL coronavirus

L'enregistrament de 'Això que tu em dones' va tenir lloc el passat mes de maig, en plena crisi de coronavirus. "Va ser grandiós el fet de sortir d'on érem tots tancats", rememora el realitzador. "Van ser dos dies i mig de molta vida, va ser meravellós", confessa.





El documental s'estrenarà a 245 sales espanyoles, un llançament que arriba a la segona onada de la crisi sanitària. "Ens ha servit per posar el nostre granet de sorra, per tornar als cinemes", reivindica Évole, que revela que el film no estarà en altres plataformes fins 2021 i de moment només es podrà veure a la gran pantalla.





La decisió de projectar la cinta en cinemes va arribar després de la filmació. "Per a nosaltres era un experiment. No sabíem què faríem. Hi havia una temptació, que era veure-ho com més aviat millor a la televisió", explica Évole. "En televisió ha molt fast food. Teníem la sensació que això havia de tenir una digestió més lenta", esgrimeix.





'Això que tu em dones' arriba als cinemes el 30 de setembre i part de la seva recaptació anirà destinada a la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.