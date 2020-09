Siri, l'assistent de veu d'Apple, parlarà català

L'assistent de veu dels productes d'Apple, Siri, serà la primera eina de la seva classe en parlar català, ha informat aquest dimarts en un comunicat l'ONG Plataforma Per la Llengua, que també ha recordat que cap dels 32 assistents del mercat oferia fins ara aquesta possibilitat.













Segons ha indicat l'entitat, la multinacional nord-americana va publicar dimarts passat noves ofertes laborals per incloure analistes per Siri en diferents llengües, entre les quals hi ha el català; i també ofereix des de setembre una nova versió del seu programari (iOS) que inclou llistes de música i Apple TV en català.





Plataforma per la Llengua ha dut a terme en els últims anys diverses campanyes per aconseguir que el català sigui present en l'àmbit de les tecnologies digitals; i el 2018 va reclamar que Apple, a més d'incorporar el català en el sistema operatiu de MacOs i iOS, també hi ha disponible a Siri i Apple CarPlay.