Catalunya insta a Govern central a reduir la mobilitat entre comunitats autònomes

El secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha instat el Govern central a reduir la mobilitat entre comunitats autònomes davant l'increment de casos de coronavirus que ha experimentat Espanya aquest mes de setembre.













"No estic dient que no hi hagi mobilitat, però home, pensar en reduir la mobilitat, sí", ha matisat Argimon aquest dimarts en roda de premsa presencial i telemàtica al costat de el cap de la unitat de seguiment de Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz .





"Portem marejant la perdiu una setmana llarga. És un raonament tècnic, no polític", ha insistit el secretari, que ha afegit que ell no ha de donar cap recomanació a l'Executiu central però ha precisat que, al seu parer, hi ha una mobilitat entre territoris que correspon a Govern.





"Només dic que les taxes són molt elevades, que el sistema espanyol és radial i que Madrid és un nus de comunicacions molt important. Si no fem alguna cosa a Madrid, tindrem un problema", ha argumentat Argimon sobre els indicadors epidemiològics que hi ha a la Comunitat de Madrid.





A l'ésser preguntat per un possible confinament de la capital, Argimon ha precisat que ell no parla de confinar Madrid perquè no coneix la seva realitat, però ha incidit que "les xifres són molt elevades" i en què alguna decisió s'ha de prendre.