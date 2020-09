Amaia, Aitana, Rosalía o Pablo Alborán, entre els nominats als Grammy Llatins 2020

Els artistes espanyols Aitana, Amaia, Rosalia, Alejandro Sanz o Pablo Alborán han estat, entre d'altres, nominats als Grammy Llatins 2020, en una edició que té a el músic J Balvin com a favorit gràcies als seus tretze nominacions.













Aitana és candidata en la categoria de Millor Àlbum Vocal Pop per 'Spoiler', mentre que Amaia opta a la categoria de Millor Vídeo Musical de llarg Format per 'Una volta a el Sol'. Per la seva banda, Alborán competeix en Gravació de l'Any per 'Quan siguis aquí', juntament amb Alejandro Sanz i el seu 'Amb tu'.





El mateix Alejandro Sanz també apareix en les nominacions a Millor Cançó de l'Any gràcies a 'For Sale', juntament amb Carlos Vives ja '#elmundofuera (improvisació)'.





Així mateix, Beret també estarà en la categoria de Millor Àlbum Vocal Pop per 'Prisma' i Amaral en la categoria Disseny de presència gràcies al seu disc 'Salt a la color'. Finalment, Rosalía ha aconseguit dues nominacions gràcies a 'Jo X Tu, Tu X meu', amb Ozuna --en Millor Cançó Urbana i Millor Fusió / Interpretació Urbana '.





L'artista espanyola també opta al Grammy en Millor Cançó Pop-Rock amb 'fer-me mal' i en la categoria de Millor Vídeo Musical en Versió Curta per 'TKN', amb Travis Scott.





A més de J Balvin, Bad Bunny i Ozuna són els principals candidats a la 21a edició dels Premis Grammy Llatins. El cantant colombià lidera amb 13 nominacions, incloent candidatures a el millor àlbum de l'any ia la millor gravació. Ricky Martin, Carlos Vives i Fito Páez estan entre els altres nominats, entre els quals destaquen també artistes espanyols com Rosalia, Aitana, Pablo Alborán, Amaia o Alejandro Sanz.





Els cantants porto-riquenys Bad Bunny i Ozuna són els següents en tenir més candidatures, amb nou i vuit respectivament. Tant J Balvin com Bad Bunny comparteixen nominació el millor disc de l'any per l'àlbum 'Oasi', a més de ser candidats pels seus propis treballs d'estudi, 'Colors' i 'YHLQMDLG'.





Els altres nominats són Camilo per 'Per primera vegada', Kany García per 'Taula per a dos', Jesse & Joy per 'Aire (Versió dia)', Natalia Lafourcade per 'Un cant per Mèxic vol. 1 ", Ricky Martin per 'Pausa', Fito Páez per 'La conquesta de l'espai' i Carlos Vives per 'Cumbiana'.





J Balvin i Bad Bunny opten també a el premi a la millor gravació de l'any per 'la Xina', tema en el qual comparteixen crèdit amb MANUEL AA, Daddy Yankee, Karol G i Ozuna. D'altra banda, el cantant colombià també aspira a el guardó amb 'Rojo', mentre que l'artista porto-riqueny és candidat en solitari amb 'Vés'.





Entre els altres candidats estan Pablo Alborán per 'Quan siguis aquí', Bajofondo ft. Cuareim 1080 per 'Solari Yacumenza', Camilo ft. Pere Capó per 'Tutu', Kany García i Nahuel Pennisi per 'El que en tu veig', Karol G i Nicki Minaj per 'Tusa', Resident per 'René' i Alejandro Sanz per 'Amb tu'.





Els temes candidats a la millor cançó de l'any són 'ADMV', de Maluma; 'Bonica', de Juanes i Sebastián Yatra; 'Braç a braç', de Jorge Drexler; 'El mateix aire', de Camilo; 'For Sale', d'Alejandro Sanz i Carlos Vives; '#ElMundoFuera (Improvisació)', d'Alejandro Sanz; 'El que veig en tu', de Kany García i Nahuel Pennisi; 'René', de Resident; 'Taurons', de Ricky Martin; 'Tusa', de Karol G i Nicki Minaj, i 'Tuto' de Camilo ft. Pere Capó.