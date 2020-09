El PP lamenta que "el govern monolític de l'AMB" no doni suport a la proposta de separar els impostos del consum de la factura de l'aigua

El Grup Metropolità de el Partit Popular a l'AMB, lamenta que el Govern metropolità (A Comú Guayem, PSC, ERC, JxCat), hagi rebutjat la nostra moció que reclamava separar els impostos de residus (TMTR i recollida) del consum en la factura de l'aigua .









Miguel Jurado, portaveu de el Grup Popular a l'AMB, considera que "el govern monolític metropolità, presidit per Ada Colau, no vol oferir als ciutadans un rebut de l'aigua més transparent i sense trampes fiscals, que separi impostos com el tractament de residus ( TMTR) o la nova taxa de residus urbana del consum d'aigua ". En aquest sentit, h a sol·licitat a l'AMB un informe jurídic sobre si és legal el cobrament de diverses taxes de residus dins de la factura de l'aigua, "es grava el cobrament per un mateix servei".





El portaveu Popular ha explicat que "durant els últims anys s'ha incrementat la taxa de residus (TMTR) per sobre de l'IPC el que demostra la voracitat recaptatòria i des d'aquest agost, també se suma la taxa d'escombraries el que provoca un increment dels preus abusiu, de fins a un 7%, demostrant que l'aigua és un mal tràngol fiscal per culpa de Colau ".





"Ens sembla surrealista que Eloi Badia i la resta de el govern metropolità reconegui que el rebut de l'aigua ha de millorar per ser més clars, perquè l'actual rebut crea confusió i el ciutadà ha de saber el que paga, però en canvi al·leguin problemes de costos administratius per separar les factures, deixin la decisió en uns llimbs ".





En aquest sentit, Jurado recorda que "des del Partit Popular sempre hem exigit que tots els impostos vagin fora de el rebut de l'aigua, que no els amaguin dins, perquè l'aigua és un servei bàsic que no s'ha d'utilitzar com a eina de recaptació com fa el govern metropolità ".





MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'AIGUA





El PP ha aconseguit aprovar per unanimitat una petició perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) modifiqui el Reglament de Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua per regular amb claredat el rebut de subministrament i la forma de tarifació en cas de no poder disposar de lectures reals dels comptadors.





Jurat ha recordat que no s'ha produït cap error en el cobrament per part d'Agbar, sinó un mal funcionament del mètode establert a la normativa, "per això demanem una modificació del reglament de el servei de l'aigua per establir amb claredat una forma de tarifació que no perjudiqui els consumidors i que permeti a l'empresa cobrar pel servei prestat, ja que en alguns casos hi ha hagut un augment de la factura de fins a 20 € ".





IVA REDUÏT A LA FACTURA DE L'AIGUA





Finalment, Miguel Jurado ha reclamat a el govern metropolità que insti a el govern de l'Estat perquè establir una reducció de l'IVA en el rebut de l'aigua, principalment per a les famílies vulnerables. En la rèplica, Badia ha assegurat que l'AMB ja ho fa, però que la competència no depèn d'ells, que si el PP ho vol tornar a demanar-present com una nova proposta en un pròxim ple.





Per al portaveu Popular, "és sorprenent la hipocresia de govern de Colau que reclamaven abaixar l'IVA de l'aigua constantment, però ara que governa els seus socis de Podem i PSOE a Espanya el mantenen i més pugen taxes metropolitanes i creen una nova a Barcelona com la taxa d'escombraries ".