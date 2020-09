Un estudi sosté que Quim Torra no és el 131 president de la Generalitat, sinó el 133

El professor i doctor en Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, Pere Ripoll, ha descobert dos nous presidents de la Generalitat durant el període medieval, Pere Vicenç i Bernat Bussot, fet que relega el president Quim Torra al lloc 133 al capdavant de la institució, segons la seva investigació.













Fins ara es creia que Torra, recentment inhabilitat, ocupava el lloc 131 en la llista de presidents de la Generalitat perquè la historiografia havia considerat Vicenç i Bussot "simples gestors o tecnòcrates", ha informat la UPF en un comunicat aquest dimarts.





No obstant això, l'investigador sosté que els poders que tenien Vicenç i Bussot en l'Edat Mitjana equiparen les seves funcions a les d'un president: "He pogut comprovar que el més proper a la presidència actual que va experimentar la Generalitat medieval i moderna va ser el sistema de regència de la institució".





Entre els anys 1367 i 1375 el sistema de govern collegiat propi de la Diputació General es va substituir per un sistema de regències que van encapçalar Vicenç i Bussot, però fins ara no es coneixia la importància i funcions que es donava al càrrec en l'època, per la qual cosa no se'ls va incloure en la llista de presidents.





L'investigador de la UPF ha fet aquesta troballa dins del Llibre de Vuit Senyals (LVS), un manuscrit que va descobrir a l'Arxiu de la Corona d'Aragó mentre feia la seva tesi doctoral, en la qual també ha pogut demostrar que la Generalitat es va fundar en 1359, abans del que es creia.