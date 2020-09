Sanitat notifica 9.906 casos de Covid-19 i 203 noves morts

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimarts 9.906 casos d'Covid-19, dels quals 2.586 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 2.425 de dilluns, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 758.172.





Pel que fa al nombre de morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat aquest dimarts 203 morts per Covid-19 més, 443 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per Covid-19 a Espanya s'elevi a les 31.614 persones.





Actualment hi ha 10.941 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.535 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.209 ingressos i 1.389 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,41 per cent i en les UCI al 17,98 per cent.





Dels 2.586 nous casos, 234 s'han localitzat a Andalusia, 222 a Aragó, 67 a Astúries, 18 a Balears, 71 a les Canàries, 73 a Cantàbria, 120 a Castella-la Manxa, 25 a Castella i Lleó, 134 a Catalunya, 17 a Ceuta, 57 a Comunitat Valenciana, 130 a Extremadura, 60 a Galícia, 640 a Madrid, cinc a Melilla, 43 a Múrcia, 318 a Navarra, 269 al País Basc i 83 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat ja 1.805 morts a Andalusia (67 en l'última setmana); a Aragó 1.360 (11 en els últims set dies); a Astúries 344 (dos a l'última setmana); a Balears 291 (cinc en els últims set dies); a Canàries 232 (15 en una setmana); a Cantàbria 234; a Castella-la Manxa 3.152 (31 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.032 (51 en els últims set dies).





A més, 5.837 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (cinc en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 10 morts des del començament de la pandèmia; a la Comunitat Valenciana 1.595 (25 en els últims set dies); a Extremadura 574 (19 en una setmana); a Galícia 734 (14 en els últims set dies); a Madrid 9.353 (149 en els últims set dies); a Melilla quatre; a Múrcia 211 (dos en els últims set dies); a Navarra 571 (10 en els últims set dies); al País Basc 1.860 (27 en els últims set dies); ia La Rioja 415 (10 en els últims set dies).