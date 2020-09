Espanya, entre els països de la Unió Europea amb "més risc" per al tràfic de tigres

WWF ha advertit que Espanya és un país d'"alt risc" per al tràfic de tigres causa de la falta de normativa i controls "més estrictes.





Així mateix, ha destacat que Espanya és un dels països on la tinença de tigres en captivitat està permesa per propietaris privats, com circs o instal·lacions particulars.





Així ho reflecteix l'informe conjunt de WWF i TRAFFIC 'Trencant el sistema: El paper de la població de tigres en captivitat de la Unió Europea i el Regne Unit En el tràfic de tigres', on alerten que la legislació "feble" i els controls "limitats" de les instal·lacions privades de tigres en captivitat a la Unió Europea i el Regne Unit "faciliten" que les parts de tigre, com pells i ossos, accedeixin al mercat il·legal.





Les ONG demanen la prohibició del comerç de tigre dins i fora de la Unió Europea, on l'anàlisi subratlla que Espanya, França i Eslovàquia són països d''alt risc' per al tràfic de tigres.





L'informe confirma que a la Unió Europea i al Regne Unit hi ha un "elevat nombre" de tigres en captivitat i que continua el comerç amb tigres vius i amb les seves parts amb països on se sap que les granges de tigres alimenten el comerç il·legal de tigres, com la Xina, Tailàndia i Vietnam.





També confirma que, segons els casos txecs, els tigres de la UE serveixen com 'matèria primera' per al mercat negre o tràfic d'espècies. Entre 1975 i 2018, s'han notificat 95 confiscacions que inclouen diverses parts i productes de tigre, a més de tigres vius.





L'estudi afirma que les exportacions comercials es realitzen tot i les restriccions establertes en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), inclosa la Decisió / secció 14.69, que estableix que els tigres no han de criar-se per el comerç de les seves parts i productes.





En aquest sentit, subratlla que el comerç de tigres en captivitat i les seves parts està "molt relacionat" amb el tràfic il·legal. "No només perquè dificulta els esforços per aplicar la llei, sinó perquè també legitima l'ús de productes de tigre i pot estimular la demanda de mercat", ha afirmat el líder de la iniciativa 'Tigers Alive'de WWF, Heather Sohl.





L'informe de WWF i TRAFFIC destaca que "no hi ha normativa suficient, ni tampoc un control suficient dels registres i inspeccions dels llocs on s'han tigres en captivitat".





"És gairebé impossible saber quants tigres en captivitat hi ha actualment a la UE. Hi ha mesures limitades i pocs requisits per a la presentació d'informes que permetin avaluar amb precisió i regularitat les xifres totals a nivell nacional, i molt menys a la UE", ha dit l'oficial de programa de Traffic i autora de l'informe, Louisa Musing.





En aquest sentit, la cap de Departament de Biodiversitat i d'inspecció ambiental txeca de CITES, Pavla Ríhová, ha destacat que "hi ha molts tigres" a Europa en captivitat, estimant-se en un mínim de 850, encara que es desconeix el nombre exacte i on es troben, perquè cada país té diferents regulacions nacionals.





"Alguns països tenen registres sobre els propietaris, però la majoria no. Aquesta situació complica enormement l'aplicació de la llei en relació amb el comerç de tigres en captivitat", ha dit Ríhová.





Per a la responsable del programa de espècies de WWF Espanya, Gemma Rodríguez, els principals reptes d'Espanya, i de la resta de països europeus identificats com a llocs de risc per al trànsit de tigres, "són millorar la legislació, realitzar monitoratge i inspeccions regulars de les instal·lacions, a més d'actualitzar el registre del nombre de tigres en captivitat ".





Davant d'aquesta situació, WWF i TRAFFIC proposen a la Comissió Europea, els Estats membre ja Regne Unit prohibir el comerç de tigres en captivitat; i considerar prohibir la tinença de tigres en circs i instal·lacions privades, llevat que els controls siguin suficients per garantir la seva legalitat.