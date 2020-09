És igual morir-se de Covid que de falta d'atenció mèdica

El principal objectiu de les autoritats és tallar la pandèmia de la Covid-19. Tots els esforços sanitaris estan enfocats a intentar salvar el major nombre de persones. La sanitat espanyola es troba desbordada, les retallades de tots aquests anys han fet efecte i s'evidencia cada dia.









Mentre el tractament de la pandèmia acapara l'atenció, les autoritats sanitàries, per ordre dels seus superiors polítics, han deixat per a millor temps -pot ser que sigui tard en arribar- la resta d'atenció a les persones que pateixen altres patologies que en alguns casos són més mortíferes.

La ciutadania ja és conscient que les visites als especialistes, les proves mèdiques, les analítiques i les operacions quirúrgiques són coses del passat. Des que va començar l'etapa Covid totes aquestes prestacions s'han apartat, el primer és la Covid i poc més. Algú ha pensat que les persones també es moren si no les intervenen a temps, moren d'infarts i altres malalties? Sembla que les autoritats -elles estan bé ateses- no posen més mitjans perquè els malalts no covid siguin atesos. Tot està passant amb una "normalitat" sorprenent. L'atenció telemàtica resulta pèssima...





Cirurgians de diferents especialitats vénen avisant ja que la malaltia que provoca el nou coronavirus està desmantellant l'activitat quirúrgica que es realitza en els hospitals espanyols, perquè la seva activitat està quedant supeditada a l'atenció dels pacients amb covid, a la resolució d'urgències quirúrgiques i a la pràctica de consultes telemàtiques.





Els pacients en llista d'espera quirúrgica segueixen esperant a ser operats, i això és molt greu. Algú s'ha assabentat del desastre total que hi ha a sobre de la salut de les persones? O només interessa jugar a la distracció i destinar els diners a altres coses que no són prioritàries? Compte, que amb la salut no s'hi juga. La paciència de la ciutadania està ja molt superada i la indignació és més que evident.





No es pot seguir amb aquesta política sanitària desbordada i una reacció política lenta i deficient. A al final, quan un es mor, importa poc de què, sinó el perquè i el com s'ha arribat a això.





La manca d'atenció mèdica a temps és la culpable del que està passant. Algú dirà algun dia el nombre de persones que s'estan morint per falta d'atenció?