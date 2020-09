Investiguen un camioner que sextuplicava la taxa d'alcoholèmia i conduïa en ziga zaga per la A-2

La Guàrdia Civil investiga el conductor d'un camió, de 48 anys d'edat i identificat com PGC, per un delicte contra la seguretat del Trànsit, al circular per l'A-2, al seu pas pel terme municipal de Cabanillas del Campo, fent ziga zaga i superant en més de sis vegades la taxa d'alcoholèmia permesa.









En nota de premsa, la Guàrdia Civil ha explicat que els fets van passar dilluns passat, cap a les 21.00 hores, a l'altura del quilòmetre 48 de l'autovia A-2 (Madrid-Fornells de la Selva), sentit decreixent, quan agents de l' destacament de trànsit de Guadalajara van observar com un camió circulava pel carril central en ziga-zaga i envaint parcialment els carrils contigus, tant el carril dret com l'esquerre.





Com que era un perill per a la resta d'usuaris de la via, van procedir a la seva detenció per aclarir el risc que suposava aquesta forma de circulació i així evitar algun possible sinistre vial, donat l'abundant circulació en aquest tram en aquest moment.





Sotmès el seu conductor a les proves de detecció alcohòlica, va donar un resultat positiu de 0,91 i 0,88 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, superant en més de sis vegades la taxa permesa per la conducció d'aquest tipus de vehicles (0 , 15 mg / l).





Aquesta persona va ser posada a disposició judicial en qualitat de investigat, com autor d'un suposat delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle a motor sota la influència de begudes alcohòliques i el corresponent butlletí de denúncies per infracció al Reglament General de Circulació.