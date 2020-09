Una dona presidirà, per primera vegada en la història, una sala del Tribunal Suprem

Els vocals de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha arribat a un acord per a realitzar sis nomenaments al Tribunal Suprem un dels quals suposarà nomenar per primera vegada a una dona com a presidenta d'una de les seves sales, que serà María Luisa Segoviano a la del Social.









Els sectors conservador i progressista de l'òrgan de govern dels jutges han negociat les vacants en bloc, de manera que hi hagi un equilibri entre els perfils que sortiran del Ple i s'eviti el bloqueig. Per a la Sala del Contenciós-Administratiu es designarà a César Tolosa, mentre que per a la del Militar Jacobo López Barja de Quiroga sembla que s'imposarà finalment al exfiscal general de l'Estat i magistrat del Penal Julián Sanchez Melgar, segons han assenyalat fonts judicials .





D'aquesta manera, el CGPJ reprèn els nomenaments que van ser ajornats el passat mes de juliol a instàncies del seu propi president, Carlos Lesmes, que va al·legar la proximitat d'un acord parlamentari entre el PP i el PSOE per a la renovació d'aquest òrgan, en funcions des de desembre de 2018, que avui sembla lluny de produir-se.





Pel que fa al Tribunal Suprem, s'ocuparan també les tres places vacants, segons les mateixes fonts. En l'acord assolit que es traslladarà a Ple s'hauria exclòs en principi a la fins ara una de les favorites, la presidenta de la Sala Penal de l'Audiència Nacional Concepció Espejel, que obtindrà menys suports que un dels membres del seu tribunal , Àngel Hurtado, que va ser el jutge de 'Gürtel' contrari a condemnar el PP com a partícip a títol lucratiu.





Pel costat progressista entraria al tribunal el magistrat del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) Javier Hernández, mentre que per a la tercera plaça sona amb força Leopoldo Pont Segura, actualment en el TSJ de Madrid.





Aquestes tres places, corresponents a torn general, estan reservades a membres de la carrera judicial amb categoria de magistrat, en situació administrativa de servei actiu o de serveis especials i amb deu anys d'antiguitat en aquesta categoria i no menys de quinze en la Carrera.