Les restriccions per viatjar a Espanya des de tercers països es prorroguen fins el 31 d'octubre

El Govern ha prorrogat fins al 31 d'octubre la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.













El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres una nova pròrroga de l'ordre de restricció temporal de viatges no imprescindibles, aprovada al juliol, i que s'ampliarà fins a les 24 hores de l'últim dia d'octubre.





La Recomanació (UE) 2020/912 de el Consell, de 30 de juny, sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la Unió Europea i el possible aixecament d'aquesta restricció, va establir un llistat de tercers països els residents quedaven exempts de les restriccions de viatge a la Unió Europea, així com un conjunt de categories específiques de persones també exemptes d'aquestes restriccions, independentment del seu lloc de procedència.





Aquesta recomanació ha estat modificada en successives ocasions per anar reduint el llistat de tercers països en vista de l'empitjorament de la situació epidemiològica en diversos d'ells.

Els països els residents no es veuen afectats per aquesta ordre són Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Nova Zelanda, Rwanda, Corea de Sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai i Xina.





Queden exempts d'aquestes restriccions els residents habituals a la Unió Europea, els Estats associats Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà (Santa Seu) o San Marino que es dirigeixin a aquest país, acreditant documentalment.





També els titulars d'un visat de llarga durada expedit per un estat membre o associat Schengen que vagin a aquest país, professionals de la salut, investigadors sanitaris i professionals de la cura de gent gran, personal de transport, diplomàtics, estudiants o persones que viatgin per motius familiars imperatius degudament acreditats, entre altres.