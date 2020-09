Marlaska nega que la DGT es plantegi posar una placa amb una 'M' per als conductors majors de 70 anys

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartat aquest dimecres identificar mitjançant una placa amb una 'M' als conductors majors de 70 anys, una proposta de la Fiscalia de Salamanca.









"No està en la nostra agenda", ha afirmat el titular de la cartera d'Interior durant l'acte de presentació de la nova senyalització de trams de risc per a motoristes, que ha tingut lloc aquest migdia a la Direcció General de Trànsit (DGT).





En aquest sentit, el ministre ha assegurat que la prioritat del seu departament és "garantir la seguretat" i, per tant, "que les condicions psicotècniques i psicofísiques de tots" els usuaris de vehicles de motor "siguin les oportunes i necessàries per fer-ho en condicions de seguretat per a tots "els que disposen d'un permís de conduir o aspirar a tenir-lo.





"En el que estem nosaltres d'acord és en el que s'està fent i s'està treballant i és que la persona que té en vigor una llicència per conduir un vehicle es trobi en les capacitats psicofísiques necessàries i imprescindibles per no ser un risc en la conducció, independentment de l'edat d'aquesta persona ", ha insistit el ministre.