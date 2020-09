Rufián segura que a Felip VI només el va votar Franco i que és el diputat número 53 de Vox al Congrés

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha carregat contra el Rei a la sessió de control a Govern que s'ha celebrat aquest dimecres al Congrés a l'afirmar que Felip VI és el diputat número 53 de Vox i que Francisco Franco va ser " l'únic que el va votar ", arribant a mostrar una fotografia del dictador al costat del monarca quan aquest tenia deu anys.









Rufián ha aprofitat la seva pregunta a el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per assenyalar el que ha considerat deficiències en tres institucions, entre elles la Casa Reial, "la mare de l'anyell". "Què li diré? Simplement, una cosa molt gràfica. Vox té aquí desgraciadament 52 diputats però en total té 53, perquè té un a la Zarzuela, heus aquí el dramàtic", ha dit el diputat català.





Les seves declaracions han provocat una gran bronca entre els seus senyories, a la qual cosa ha respost dirigint-se a "els senyors de la dreta i de l'extrema dreta", per afegir: "Tenen raó, a Felip VI el va votar un espanyol i és aquest, Francisco Franco. Tenia uns 10 anys ell (el Rei), una mica jove ". Les seves paraules, al costat de la instantània, han avivat les queixes dels diputats i la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha hagut de demanar silenci en diverses ocasions, apuntant en concret al popular Teodoro García Egea.





Rufián també ha criticat el poder judicial, indicant que "en menys de 24 hores s'ha condemnat a un president per una pancarta (Quim Torra), s'ha absolt un corrupte per una estafa (Rodrigo Rato) i s'ha rebaixat la pena de un professor pederasta d'un col·legi de l'Opus Dei ". "És el poder judicial avui a Espanya, que no és un poder judicial, és un poder i va contra tots, contra una part d'aquest país, i també contra vostès", ha plantejat.





Camp ha rebutjat el "anàlisi" realitzat pel portaveu parlamentari d'ERC i ha sortit en defensa de la Prefectura de l'Estat i del Tribunal Suprem, subratllant que la decisió de confirmar la inhabilitació de Torra "ha estat una sentència per unanimitat" i recalcant que "la Justícia s'imparteix en nom de Rei per part de jutges independents". "En això crec i defensaré fins a l'última gota de la meva sang tant a la monarquia com a l'Estat constitucional i la Justícia", ha asseverat.