El Govern central permetrà que els ajuntaments facin servir els seus romanents "sense límit" aquest any i el pròxim

La mesura anunciada aquest dimecres pel Govern central de suspendre les regles fiscals per a totes les administracions per a aquest any i el 2021 permetrà que els ajuntaments puguin recórrer "sense límit" de les seves romanents de tresoreria en aquest any i el pròxim.













Així ho ha confirmat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una roda de premsa al Congrés dels Diputats en què ha explicat que els ajuntaments podran disposar d'aquests diners durant els anys en què queden suspeses les regles fiscals - 2020 i 2021--.





Això sí, encara queden suspeses totes les limitacions en matèria de compliment de regles fiscals, s'han de mantenir les mesures de seguiment i supervisió, imprescindibles per al reequilibri de les finances públiques.





Així mateix, la mesura també contempla que l'exigència de destinar el superàvit per reduir deute, tot i ser desitjable, quedarà en suspens en aquests dos anys. Amb tot, els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en la destinació del superàvit de les comunitats autònomes i entitats locals per a finançar Inversions Financerament Sostenibles (IFS).





NO AFECTA LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA





Segons ha explicat el mateix Ministeri d'Hisenda, aquesta suspensió no afecta el compliment de les obligacions previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSEF), o en altres normes, no vinculades directament amb les regles fiscals.





D'aquesta manera, es mantenen en aquest anys els termes del règim d'autorització d'operacions d'endeutament de les comunitats autònomes i les entitats locals, i es mantenen en vigor les obligacions relatives al període mitjà de pagament a proveïdors, així com el control del seu compliment.





ETERNA 'BATALLA' DELS AJUNTAMENTS





La disposició dels romanents de tresoreria ha estat una constant reivindicació dels ajuntaments, que ha cobrat encara més força amb la pandèmia del coronavirus. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va aconseguir a l'estiu un acord amb el Ministeri d'Hisenda que materialitzava una fórmula per disposar d'aquests diners.





No obstant això, el pacte entre la cúpula de la FEMP i el Ministeri d'Hisenda es va trobar amb l'oposició per part de la resta de grups que formen l'agrupació municipalista i l'acord va tirar endavant gràcies a l'vot de qualitat d'Abel Caballero i l'abstenció d'Unides podem.





El Govern va decidir convertir l'acord en un decret llei, cosa que va provocar que el portés a Congrés i aquest fos tombat per una amplia majoria a la cambra baixa. Aquest mateix dimarts, Caballero va anunciar que veia "a prop" un altre acord amb el Ministeri en matèria econòmica que inclouria el fons de 5.000 milions i el de transports.