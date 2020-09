El Govern central diu, després de consultar a l'Advocacia de l'Estat, que el BOE no ha de publicar la inhabilitació de Torra

El Govern central sosté que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha de publicar la inhabilitació del ja expresident català Quim Torra, després d'haver estudiat amb l'Advocacia de l'Estat, segons fonts de l'Executiu.









La Generalitat havia demanat a Govern, mitjançant un escrit, que publiqués al BOE el Reial decret de cessament de Torra ja que, segons l'informe del seu Gabinet jurídic, aquest tràmit era necessari per a "dotar de la màxima seguretat jurídica les properes actuacions de l' Govern ".





La ministra d'Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, a l'ésser preguntada al respecte, que el Govern central estava estudiant amb l'Advocacia General de l'Estat si legalment calia que la inhabilitació de Torra es publiqui al BOE.





Finalment, el Govern ha determinat que "el BOE no ha de publicar la inhabilitació de Torra" ja que, segons les fonts consultades, la dicta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a més ordena, en la part dispositiva, "a expedir un ofici dirigit al vicepresident perquè activi el procediment de substitució interina previst a l'Estatut ".





ARAGONÉS, PROCLAMAT SUBSTITUT PEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT





A més, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja ha proclamat aquest dimecres al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, substitut de l'expresident Quim Torra després de la seva inhabilitació dilluns, per la qual cosa s'ha iniciat el mecanisme d'investidura.





El Dogc recull el dictamen de dilluns de l'Tribunal Suprem que confirma la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va inhabilitar a Torra per desobediència i, d'acord amb la Llei de Presidència de la Generalitat decreta: "El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda substitueix el president de la Generalitat ".





Així, donant-se la Cambra per assabentada, comença el mecanisme d'investidura que comença amb un període de 10 dies en què el president de Parlament, Roger Torrent, ha de constatar o no si hi ha un candidat a la presidència després de consultar als grups.