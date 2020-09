La SEPI proposa a l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu com a president d'Hispasat

El consell d'administració de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha proposat a l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu i Boher com a nou president d'Hispasat en substitució de Rosario Martínez Manzanedo.









En un comunicat, la SEPI explica que ha proposat el nomenament d'Hereu com a conseller d'Hispasat com a pas previ a la seva designació com a president. Aquesta decisió es traslladarà a la junta d'accionistes d'aquesta empresa perquè, posteriorment, sigui nomenat pel seu consell d'administració.





Hereu substituirà en el lloc de president d'Hispasat a Rosario Martínez Manzanedo, que va accedir al càrrec fa tot just un any en substitució d'Elena Pisonero coincidint amb la presa de les regnes d'Hispasat per part de Red Eléctrica.





Jordi Hereu és llicenciat en Administració d'Empreses i MBA per ESADE i la seva trajectòria professional s'ha centrat fonamentalment en l'activitat de màrqueting, i és responsable d'aquesta àrea en les empreses Port 2000 i Centre Intermodal de Logística (CILSA).





En l'àmbit institucional, a més d'haver estat gerent de les Corts Catalanes, va ser portaveu de Govern municipal, responsable de diverses regidories i tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona i, del 2006 al 2011, alcalde de la capital catalana.





Posteriorment, Hereu va ser cofundador de Fledge Barcelona i president de IdenCity i de Barcelona Plataforma Empresarial, on actualment realitzava tasques de consultoria.

Red Eléctrica es va convertir a l'octubre de 2019 en el principal accionista d'Hispasat després d'haver acordat amb Abertis la compra del 89,68% de l'empresa de satèl·lits per més de 900 milions d'euros.





Atès el caràcter estratègic d'Hispasat, la companyia compta en el seu capital amb la presència del sector públic espanyol a través de la SEPI, que posseeix un 7,41%, i del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), que té un 2,91%.