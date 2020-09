Pimec alerta que el 28,5% de pimes no podrà tornar els crèdits ICO i demana més temps

Pimec ha alertat aquest dimecres que el 28,5% de les pimes no podrà tornar els seus crèdits amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i de l'Institut Català de Finances (ICF) -Avalis en el termini establert i demana incrementar els terminis per seva devolució amb dos anys de carència i un total de sis anys.













Segons una enquesta de la patronal, aquest 28,5% de les pimes no poden tornar els préstecs i un 26,5% afirma que "no ho sap", ha informat la patronal catalana de la petita i mitjana empresa en un comunicat.





Ha destacat que la crisi provocada pel coronavirus és pitjor del que es preveia inicialment i que les condicions d'aquests crèdits no estaven previstes per "enfrontar un xoc de demanda" com el que està succeint.





La patronal catalana confia que el Govern central estigui valorant aquesta proposta i pugui fer-se efectiva per "adaptar els requisits d'aquestes línies de finançament a la situació derivada de la pandèmia".





El programa d'avals ICO es va aprovar aquest març amb un període de carència d'un any que comença a acabar-se a partir del mes d'abril de l'any que ve.